Супер-ОПЕК. Что будет с рынком нефти?

В настоящее время прорабатываются состав новой организации и место ее штаб-квартиры, пишет «Московский комсомолец». Есть предположения, что помимо ряда действующих участников ОПЕК и России, к Супер-ОПЕК присоединятся Азербайджан, Казахстан, Мексика и Бразилия.





Влияние нового картеля на сырьевой сектор планеты будет непредсказуемо: организация может как способствовать существенному росту цен на энергоносители, так и спонтанно их обвалить.





Oxu.Az обратился за разъяснениями к ведущему российскому экономическому аналитику, эксперту общественной организации «Деловая Россия» Дмитрию Голубовскому.





По его словам, закрепление соглашения ОПЕК+ в виде нового картеля, который будет охватывать большую долю рынка, чем существующий ОПЕК, позитивно для стабильности нефтяных цен в будущем и снимает опасения относительно того, что будет с рынком, если соглашение формально перестанет действовать. Теперь соглашение действует на постоянной основе.





Он отметил, что в новом картеле ведущую роль будут играть арабские монархии и Россия как наиболее мощные производители.





«Последние годы показали их способность к сотрудничеству в деле контроля рынка. Есть, однако, и сложности, связанные с тем, что рост числа участников картеля вредит дисциплине. Дисциплина хромала и в старом формате ОПЕК, в новом, расширенном следить за соблюдением квот всеми участниками и добиваться выполнения решений будет еще сложнее.





Тем не менее соглашение ОПЕК+ было в целом успешно, так что возможные сложности регулирования рынка - менее значимый фактор, чем сам контроль», - подчеркнул собеседник сайта.





Он отметил, что рынок нефти станет более предсказуем для участников, но и более политизирован, если так можно выразиться.





«И последнее: США могут воспринять создание «суперкартеля» как вызов. И раньше в США пытались применить к ОПЕК нормы антимонопольного законодательства. Если картель еще сильнее будет влиять на цены, у него могут возникнуть дополнительные проблемы с США, которые отразятся на поставках нефти в США, в первую очередь - «тяжелой», которую импортируют американцы», - подытожил Голубовский.



