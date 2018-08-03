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Добросовестным плательщикам дадут дополнительно 10 дней на платежи в бюджет

Добросовестным плательщикам дадут дополнительно 10 дней на платежи в бюджет. По словам заместителя министра по налогам и сборам Эллы Селицкой, это будет закреплено в новом Налоговом кодексе.

Если плательщик добросовестно исполнял свои обязанности последние полгода, но в силу каких-то причин у него образовалась задолженность, то ему предоставится еще дополнительно 10 рабочих дней, чтобы он устранил свое налоговое нарушение. Если он устраняет, то операции по его счетам приостанавливаться не будут.

Плательщикам, допускавшим образование задолженности, но погашавшим ее в установленный срок, будут предоставляться дополнительно 5 рабочих дней.

"Мы полагаем, что новый подход даст возможность плательщикам устранять самостоятельно все свои ошибки и исполнять налоговые обязательства в добровольном порядке", - подчеркнула Элла Селицкая.
АФН
08:21 03/08/2018






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