База данных о доходах населения: испытания начаты
Программный комплекс, с помощью которого налоговики будут контролировать все доходы граждан, проходит тестовые испытания, сообщает "Экономическая газета" со ссылкой на сайт МНС. Они продлятся до конца года, и подключиться к ним может любой субъект хозяйствования, который хочет заранее подготовиться к очередным изменениям в своей работе.
Дело в том что использование базы данных о доходах станет обязательным с 1 января 2019 г., когда все налоговые агенты будут должны каждый квартал предоставлять информацию о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде – своеобразную справку об их доходах. «Заведует» этим ресурсом СООО «Белорусские облачные технологии».
Сообщать придется практически обо всех доходах и денежных поступлениях (например, о кредитах и займах, суммах, полученных от продажи квартир, жилых домов и автомобилей), вне зависимости от того, уплачивается с них подоходный налог или нет, о налоговых вычетах, расходах граждан по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Список исключений, о которых не придется «докладывать», чрезвычайно мал: микрозаймы, коммерческие займы, отдельные виды кредитов, доходы, выплачиваемые заготовителями.
Новый программный ресурс – это мечта любого контролера. Все легальные доходы граждан окажутся видны налоговикам, отследить людей, получающих значительные денежные суммы, теперь не составит труда. Будем надеяться, что переданную информацию хорошо защитят от «хакеров» и злоумышленников.
08:00 03/08/2018
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