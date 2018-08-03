База данных о доходах населения: испытания начаты

Дело в том что использование базы данных о доходах станет обязательным с 1 января 2019 г., когда все налоговые агенты будут должны каждый квартал предоставлять ин­формацию о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде – своеобразную справку об их доходах. «Заведует» этим ресурсом СООО «Белорусские облачные тех­нологии».





Сообщать придется практически обо всех доходах и денежных по­ступлениях (например, о кредитах и займах, суммах, полученных от продажи квартир, жилых домов и автомобилей), вне зависимости от того, уплачивается с них подоходный налог или нет, о налоговых вычетах, расходах граждан по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Список исключений, о которых не придется «докладывать», чрезвычайно мал: микрозаймы, коммерческие займы, отдельные виды кредитов, доходы, выплачиваемые заготовителями.









Новый программный ресурс – это мечта любого контролера. Все легальные доходы граждан окажутся видны налоговикам, отследить людей, получающих значительные денежные суммы, теперь не составит труда. Будем надеяться, что переданную информацию хорошо защитят от «хакеров» и злоумышленников.



