Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

База данных о доходах населения: испытания начаты

Программный комплекс, с помощью которого налоговики будут контролировать все доходы граждан, проходит тестовые испытания, сообщает "Экономическая газета" со ссылкой на сайт МНС. Они продлятся до конца года, и подключиться к ним может любой субъект хозяйствования, который хочет заранее подготовиться к очередным изменениям в своей работе.

Дело в том что использование базы данных о доходах станет обязательным с 1 января 2019 г., когда все налоговые агенты будут должны каждый квартал предоставлять ин­формацию о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде – своеобразную справку об их доходах. «Заведует» этим ресурсом СООО «Белорусские облачные тех­нологии».

Сообщать придется практически обо всех доходах и денежных по­ступлениях (например, о кредитах и займах, суммах, полученных от продажи квартир, жилых домов и автомобилей), вне зависимости от того, уплачивается с них подоходный налог или нет, о налоговых вычетах, расходах граждан по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Список исключений, о которых не придется «докладывать», чрезвычайно мал: микрозаймы, коммерческие займы, отдельные виды кредитов, доходы, выплачиваемые заготовителями.


Новый программный ресурс – это мечта любого контролера. Все легальные доходы граждан окажутся видны налоговикам, отследить людей, получающих значительные денежные суммы, теперь не составит труда. Будем надеяться, что переданную информацию хорошо защитят от «хакеров» и злоумышленников.


08:00 03/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё