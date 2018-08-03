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Беларусь резко увеличила экспорт азотных удобрений, при этом снизив объем производства

Беларусь в январе-мае 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 4,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 2,75 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

По данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя цена экспорта хлоркалия составила $379 за тонну (рост на 11,4%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 16,2% - до $1,04 млрд.

Экспорт азотных удобрений в отчетный период увеличился на 35,2% - до 52,2 тыс. тонн. Средняя цена экспорта азотных удобрений выросла на 2,5% - до $620 за тонну.

Статкомитет также сообщает, что производство калийных удобрений в Беларуси в январе-июне 2018 года выросло на 2% по сравнению с показателем января-июня 2017 года - до 3,67 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В июне выпущено 568,7 тыс. тонн хлоркалия, что на 9,1% меньше, чем в мае текущего года.

Объем выпуска азотных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в январе-июне 2018 года составил 436,3 тыс. тонн, сократившись на 4%. В июне производство азотных удобрений сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 28,2% - до 55,1 тыс. тонн.


ПО "Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Азотные удобрения в Беларуси производит ОАО "Гродно Азот", которое специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат аммония), технического метанола, капролактама, а также биодизельного топлива, жидкой двуокиси углерода.

Интерфакс
07:46 03/08/2018






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