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Burberry впервые за 20 лет сменила логотип

Британский дом моды сменил свою фирменную клетку, введенную в 1924 году, на монограмму в виде переплетений латинских Т и В.

Креативный директор бренда Рикардо Тиши, пришедший в компанию в марте этого года, взялся и за традиционную клетку, которая на протяжении десятилетий была символом Дома моды. Вместо нее — выполненная в бежевых, белых и оранжевых тонах монограмма с переплетениями букв Т и B, первых букв в имени и фамилии основоположника бренда Томаса Бёрберри (Thomas Burberry).


Было... 

Фирменный рисунок разработал художник Питер Сэквилл, известный своими работами для испанского модного бренда Joy Division и PVH Corp.’s Calvin Klein, а также для Paco Rabanne, Yohji Yamamoto и многих других.

В Instagram Дома моды также выложили переписку Рикардо Тиши с Сэквиллом, в котором художник отмечает, что вдохновением для него стали архивы Burberry, а именно логотип бренда 1908 года и монограмма Томаса Бёрберри.


Стало

Предыдущий фирменный рисунок — клетка Nova, в которой сочетались красный, черный, белый и песочный цвета, — был разработан и запатентован еще в 1924 году. Логотип не менялся с 1999 года.​

В настоящее время капитализация Burberry Group PLC на Лондонской бирже составляет £8,606 млрд, пишет РБК


21:38 02/08/2018






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