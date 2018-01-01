Почему город отдает «ЛУЧ» республике?





Речь идет о пакете простых акций в количестве 209 301 шт. (30,01%) управляющей компании холдинга «Обувь — «Луч» номинальной стоимостью 12,91 рубля.





Как известно, доля государства в МО ОАО «Луч» сформирована в размере 51,04%, при этом в республиканской собственности уже находится 146 603 акции (21,02%). Всего же у компании около 4,5 тыс. акционеров.





Данные открытой финансовой отчетности говорят о том, что выручка «Луча» в 2017 году сократилась на 5,2% к уровню 2016-го, до 6183 тыс. рублей; прибыль от реализации — на 39,3%, до 700 тыс. рублей, а чистая прибыль — в 15,6 раза: с 560 тыс. до 36 тыс.рублей.





В то же время дебиторская задолженность выросла на 25,3%, а кредиторская — на 32,7%, до 56,8 тыс. рублей. При этом на 1.01.2018 денежных средств у предприятия было всего 38 тыс. рублей.





Обычно консолидация акций позволяет государству пытаться продать весь пакет какому-нибудь стратегическому инвестору с премией за контроль.





Однако напомним, что в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусматривается оптимизация структуры управления госактивами. Предполагалось в текущей пятилетке сконцентрировать управление стратегически значимыми организациями и их объединениями (вало- и экспортообразующими, холдингами и другими) в специализированных управляющих структурах (госорганах, госкорпорациях). В то же время в системе отраслевых госорганов должно остаться управление только функциональными организациями (т. е. обеспечивающими реализацию государственных задач и функций), субъектами естественных монополий. На республиканском уровне управления должны остаться лишь унитарные предприятия и акционерные общества, формирующие стратегически значимые отрасли экономики и (или) обеспечивающие национальную безопасность.





Оставшиеся организации на безвозмездной основе намечено передать в собственность соответствующих административно-территориальных единиц. По-видимому, обувной «Луч» как раз относится к одной из тех «стратегически значимых» отраслей, которая должна находиться под присмотром на республиканском уровне.





В концерне «Беллегпром» отвергли предположение о том, что государство воспользовалось сложным финансовым положением предприятия, чтобы увеличить свою долю. Источник подчеркнул, что доля государства останется на уровне 51%.



