



"Сейчас мы готовим линейку электровелосипедов, разрабатываем конструкторскую документацию для электроскутеров. Уже готова конструкторская документация на тяжелые электросамокаты, собраны макетные образцы на базе наших мотор-колес, контроллеров. Мы их будем, безусловно, дорабатывать, совершенствовать. Помимо этого, нас очень интересуют электромотоциклы, электроквадроциклы. Разработка уже ведется, работаем над конструкторской документацией", - сообщил БЕЛТА начальник коммерческого отдела Андрей Подобед.





Белорусские изделия индивидуального электротранспорта пока не поступили в продажу.





"Причина этого - то, что у нас пока нет серийного выпуска. Мы можем под заказ изготавливать комплекты мотор-колес для электровелосипедов, и к нам обращаются, но продажу самой техники планируем организовать чуть позже. Сборочный цех уже практически подготовлен. Вопрос только в том, что нашим изделиям нужно пройти испытания, сертификацию. После этого будет налажено серийное производство, и белорусский индивидуальный электротранспорт поступит в продажу", - отметил начальник отдела.





В ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается индивидуальный электротранспорт.



