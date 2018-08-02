На протяжении нескольких лет Пакистан выражает желание расширить торговые отношения с Евразийским экономическим союзом. Выход на развивающийся рынок очень привлекает страну, но пока что прогресс в заключении договора о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской республикой незначителен. Однако это не мешает Пакистану наращивать торговлю с Беларусью. «Евразия.Эксперт» побеседовал с известным пакистанским экономистом Забуиром Игбалом, который более 30 лет проработал в МВФ, принимая участие в деятельности миссий Фонда более чем в 50 странах мира.





- Господин Игбал, недавно посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович провел переговоры с Маликом Тахиром Джавейдом, президентом торгово-промышленной палаты Лахора. Было заявлено, что Беларусь усилит свое экономическое присутствие в пакистанской провинции Пенджаб. Чем она привлекательна для иностранных инвесторов?





- Пенджаб является крупнейшей (около 60% населения станы сосредоточено здесь), самой быстрорастущей и самой богатой провинцией Пакистана. Он имеет диверсифицированную экономику с крупным и быстро растущим промышленным сектором. Насколько я понимаю, визит посла Беларуси имел целью изучить возможности для экономического сотрудничества и поощрения частного сектора в Пенджабе, а также исследовать перспективы импорта из Беларуси.





Не следует забывать, что импортные белорусские тракторы были важным фактором роста сельского хозяйства провинции. Однако необходимо признать, что торговые отношения с другими странами определяются федеральным правительством в Исламабаде, а не на провинциальном уровне.





- Беларусь стала развивать отношения с Исламской Республикой недавно. Если в первые два десятилетия независимости Минск не проявлял энтузиазма в отношениях с Исламабадом, то в последние годы ситуация кардинально изменилась. Активизация началась с сельхозтехники. Но почему-то Пакистан экспортирует мало…





- Да, вы совершенно правы. Пакистан мало экспортирует в Беларусь. До сих пор торговые отношения ограничивались импортом в Пакистан сельскохозяйственной техники из Беларуси и относительно небольшим экспортом из Пакистана продукции сельскохозяйственного производства. Товарооборот сильно колебался и в значительной степени был односторонним. В 2016 г., по которому имеются подробные данные, экспорт Пакистана в Беларусь составил менее $1 млн, а импорт - около $28 млн. В 2017 г. товарооборот между обеими странами составил $75 млн. Беларусь экспортирует в Пакистан больше товаров, чем импортирует, и этот разрыв существенный.





В Пакистане заинтересованы в углублении торгово-экономического сотрудничеств с Беларусью.





И в этом направлении ведется постоянная работа. Еще в прошлом году в Исламабаде был подписан протокол с целью боле активного развития взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Я считаю, что Пакистану нужно принять более действенные меры по наращиванию экспорта, развитию взаимодействия в сферах образования, науки, гуманитарного сотрудничества.





- Глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал увеличить к 2020 г. товарооборот между странами до $1 млрд и пригласил пакистанский бизнес в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Как вы думаете, возможно ли это?





- Ожидания, связанные с тем, что к 2020 г. товарооборот между Пакистаном и Беларусью достигнет $1 млрд, выглядят крайне нереалистичными. Можно надеяться, но эта цифра кажется нелогичной. Конечно, и в Беларуси, и в Исламабаде хотят расширения торгового оборота, но есть ряд сложностей в этом направлении. Сегодня Пакистан столкнулся с растущим риском возникновения долгов и нехваткой валютных резервов. К тому же, минусом в развитии отношений двух стран является непростая логистика – расстояние более чем в 5 тыс. км.





Большой торговый оборот у Пакистана только с соседними странами. Объем товарооборота Пакистана с Индией и Китаем исчисляется десятками миллиардов. Что касается стран Центральной Азии, самым крупным торговым партером Пакистана в этом регионе является Узбекистан. В прошлом году товарооборот с этой страной составил более $36 млн. Но в отличие от Узбекистана, Минску есть что предложить пакистанцам. Я имею в виду молочную продукцию, которая пользуется большим спросом как в Пакистане, так и в других странах. Сегодня Беларусь включена в пятерку крупнейших мировых экспортеров молока.





Что касается индустриального проекта «Великий камень», то, учитывая, что основное внимание в проекте уделяется технологически активным предприятиям на рынках Евразии и Европы, участие Пакистана будет длительным, но в то же время ограниченным.





Помните, что Пакистан больше заинтересован в том, чтобы иметь подобные проекты на своей территории и в регионе Ближнего Востока.





- Как вы отметили, минусом в развитии отношений Беларуси и Пакистана является непростая логистика. Но с разработкой Китаем своих инфраструктурных проектов острота проблемы может постепенно снижаться – маршруты задуманы через обе страны. Что вы думаете об этом? На ваш взгляд, можно ли решить проблему логистики в рамках китайского проекта «Один пояс – один путь»?





- Пакистан выиграет от китайского проекта «Один пояс – один путь» только в том случае, если китайско-пакистанский экономический коридор будет использоваться другими странами для торговли с Евразией, включая Беларусь.





Для Китая, например, этот проект упростил бы вопрос выхода на регион Персидского залива, Африки, а также Европы. Страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, но богатые ресурсами, заинтересованы в получении доступа к региональным рынкам – Пакистана, Китая, Индии. В этом отношении страны региона могут транспортировать свои товары через этот коридор. Пакистан заинтересован получить доступ к природным ресурсам ЦА через Афганистан для удовлетворения своих энергопотребностей и транспортировки товаров в Центральную Азию. С полным запуском этого проекта, если к нему присоединятся страны Евразии, включая Беларусь, несомненно, это будет способствовать расширению торгово-эконмического сотрудничества Пакистана и с Беларусью.





- В августе 2015 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что страна заинтересована в заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Пакистан несколько раз отправлял обращение в Евразийский экономический союз о создании зоны свободной торговли. Но пока никакого соглашения не достигнуто. На какой стадии находятся переговоры о создании ЗСТ? Какие сложности мешают заключить это соглашение?





- Прогресс в связи с предлагаемой зоной свободной торговли между Пакистаном и Евразийским экономическим союзом незначителен. Это отчасти отражает напряженность между Индией и Пакистаном – обе страны добиваются ЗСТ. Переговоры идут относительно медленно и, по-видимому, направлены на дальнейшее укрепление безопасности и культурных связей. Учитывая более глубокие отношения Пакистана с Китаем, процесс переговоров будет продолжен постепенно.





- На ваш взгляд, может ли Беларусь стать площадкой для интеграции товаров Пакистана на евразийский рынок?





- Всегда полезно получить доступ к вновь развивающемуся рынку через важного члена региональной торговой организации, такого, как Беларусь для ЕАЭС. Пакистан, безусловно, идет по этому пути. Однако интерес к России будет иметь большее значение.





Пакистан может сосредоточиться на налаживании связей с Россией для этой цели.





- Что сегодня Пакистан может предложить странам Евразийского экономического союза? Какие товары Пакистан готов экспортировать?









- Сельское хозяйство остается основой экономики Пакистана. Основная сельскохозяйственная культура - пшеница. Конечно, также выращиваются рис и кукуруза. Пакистан может экспортировать на евразийский рынок рис, овощи, фрукты и другие пищевые продукты, изделия и материалы из кожи, ткани, текстиль, спортивный инвентарь, хирургические инструменты и маникюрные наборы. Что касается импорта, то Пакистан сегодня заинтересован в импорте молочной продукции, детского питания, тракторов и запасных частей к ним, грузовых машин, станков, шин, синтетических нитей и т.д.



