Единый налог для ИП предлагается рассчитывать по-новому

В настоящее время порядок исчисления его следующий: Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью. Местные Советы депутатов определяют конкретный размер ставки.









Однако на практике иногда это приводит к тому, что ставки налога в отдельных регионах могут быть выше, чем в Минске, хотя это неправильно, отметила Элла Селицкая. Поэтому предлагается новый подход: ставка в НК будет устанавливаться не базовая (максимальная и минимальная), а отдельная для каждого региона (для Минска, областных центров, других населенных пунктов).

А местные Советы депутатов, исходя из установленной ставки, вправе будут уменьшать их, причем не более чем в 2 раза.