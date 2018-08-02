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Единый налог для ИП предлагается рассчитывать по-новому

Единый налог для ИП предлагается рассчитывать по-новому. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

В настоящее время порядок исчисления его следующий: Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью. Местные Советы депутатов определяют конкретный размер ставки. 


Однако на практике иногда это приводит к тому, что ставки налога в отдельных регионах могут быть выше, чем в Минске, хотя это неправильно, отметила Элла Селицкая. Поэтому предлагается новый подход: ставка в НК будет устанавливаться не базовая (максимальная и минимальная), а отдельная для каждого региона (для Минска, областных центров, других населенных пунктов). 
А местные Советы депутатов, исходя из установленной ставки, вправе будут уменьшать их, причем не более чем в 2 раза. 

18:27 02/08/2018






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