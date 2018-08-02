Доллар в очередной раз взял отметку в 2 рубля

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 2 августа белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но отыгрался на российском рубле. Значение корзины валют не изменилось, пишет select.by





Курс доллара подскочил на 0,0110 рубля до 2,0002 BYN/USD. Весь июль доллар торговался ниже 2-х рублей.





Курс евро прибавил на 0,0016 рубля до 2,3264 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал на 0,0095 рубля до 3,1701 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже второй раз.









По итогам июля 2018:





доллар подешевел на 0,23%;

евро подорожал на 0,54%;

рубль РФ стал дороже на 0,41%;

корзина валют потяжелела на 0,23%.





За период с января по июль включительно:





доллар укрепился на 0,64%;

евро подешевел на 1,21%;

российский рубль обвалился на 7,13%;

белорусский рубль укрепился к корзине из трёх валют на 3,67%.