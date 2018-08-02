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Доллар в очередной раз взял отметку в 2 рубля

На торгах 2 августа доллар впервые за пять недель пробил вверх уровень 2,00 BYN.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 2 августа белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но отыгрался на российском рубле. Значение корзины валют не изменилось, пишет select.by

Курс доллара подскочил на 0,0110 рубля до 2,0002 BYN/USD. Весь июль доллар торговался ниже 2-х рублей. 

Курс евро прибавил на 0,0016 рубля до 2,3264 BYN/EUR. 

Курс российского рубля упал на 0,0095 рубля до 3,1701 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже второй раз. 


По итогам июля 2018:

доллар подешевел на 0,23%;
евро подорожал на 0,54%;
рубль РФ стал дороже на 0,41%;
корзина валют потяжелела на 0,23%.

За период с января по июль включительно:

доллар укрепился на 0,64%;
евро подешевел на 1,21%;
российский рубль обвалился на 7,13%;
белорусский рубль укрепился к корзине из трёх валют на 3,67%.

16:46 02/08/2018






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