Российская валюта может упасть на 15% (примерно до 72-73 рублей за доллар) в случае, если США введут санкции в отношении государственного долга России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Citigroup.





По их мнению, это может произойти при "худшем сценарии", при котором иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) РФ. При этом распространение санкций на новые выпуски бондов ослабят рубль примерно на 5%.





"Хотя Конгресс США пока не рассматривает какие-либо новые санкции, риски, связанные с тем, что такие ограничения могут быть реализованы позднее, все еще остаются. Дополнительный отток капитала, связанный с подобным решением, может в конечном счете ослабить рубль", - цитирует агентство сообщение аналитиков из Citigroup Ивана Чкарова и Артема Загрина.









Летом 2017 года США одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы.





Однако позднее министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов, передает ТАСС







