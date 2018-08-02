За шесть месяцев 2018 года их доля сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это происходит в том числе из-за того, что препараты из Казахстана в России продают крупные дистрибуторы, пишет kommersant.ru





В первом полугодии 2018 года производители лекарств из Казахстана, поставляющие свою продукцию в Россию, потеснили компании из Беларуси, которая является лидером по доле импорта из стран ЕАЭС. Такие данные приводит RNC Pharma.





По подсчетам аналитической компании, за шесть месяцев текущего года доля Беларуси по поставкам в Россию составила 70%, тогда как годом ранее этот показатель был 92%. При этом доля казахстанских компаний выросла с 7% до 29%.





Наибольшую динамику продемонстрировал противомикробный препарат «Ципрофлоксацин» с одноименным международным непатентованным наименованием (МНН) производства «Келун-Казфарм», поставки которого за год выросли в рублях в 191 раз. Общий объем поставок «Келун-Казфарма» по итогам первого полугодия увеличился в восемь раз.





Среди белорусских компаний максимальный прирост поставок в Россию показали белорусско-голландское совместное предприятие «Фармлэнд» (в 25 раз) и российский «Фармсинтез» (в девять раз), который возит из Беларуси противоопухолевый препарат «Флударабел» (флударабин). Это МНН входит в госпрограмму «Семь нозологий», в прошлом году «Р-фарм» поставила его на 188 млн руб.









Всего в первом полугодии 2018 года в Россию было ввезено произведенных в странах ЕАЭС препаратов на общую сумму 5,9 млрд руб., на 11% больше аналогичного периода прошлого года. В то же время объемы поставок в натуральном выражении сократились на 4,3% и составили 99,7 млн упаковок лекарств.





В RNC Pharma отмечают, что импорт препаратов из стран ЕАЭС за шесть месяцев претерпел некоторые изменения ассортимента. Так, с начала 2018 года в соседнюю страну было ввезено 112 торговых наименований лекарств, на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Три из них сразу вошли в число лидирующих по денежному объему импорта: противоопухолевый «Доцетаксел» с одноименным МНН производства «Келун-Казфарм», антибиотик «Цефепим» от Борисовского завода медицинских препаратов (Беларусь) и обезболивающее «Некст Уно Экспресс» (ибупрофен), которое «Минскинтеркапс» изготавливает для «Фармстандарт .





По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, прямого противостояния между белорусскими и казахстанскими производителями пока нет.





«За редкими исключениями, они предпочитают не вступать в лобовую конкуренцию и поставляют на рынок либо различные препараты, либо отличающиеся по форме выпуска»,— поясняет эксперт.





Беспалов также отмечает, что эти компании конкурируют в том числе и с российскими производителями и в этой борьбе казахстанцы активнее белорусов.





Он предполагает, что это может быть связано с тем, что у казахстанских компаний более сильные партнеры-дистрибуторы, реализующие их лекарства на госзакупках, а также по низким ценам.





По мнению Николая Беспалова, российский рынок для белорусских и казахстанских производителей крайне важен в том числе из-за того, что он крупнее их собственных. Кроме этого, компании из стран ЕАЭС могут пользоваться преференциями на госзакупках по аналогии со своими российскими коллегами.