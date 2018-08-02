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Россельхознадзор вернул в Беларусь 20 тонн продукции белорусского предприятия Праймилк

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 29 июля текущего года в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района Псковской области выявлен и запрещен ввоз 20 тонн сывороточно-жирового сухого концентрата (СЖК массовая доля жира 50%), произведенного белорусским предприятием ООО «Праймилк», сообщается на сайте Россельхознадзора.