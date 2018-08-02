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В Минске опровергают информацию о бартере с Ираном "нефть в обмен на оборудование"

Беларусь опровергает информацию о бартерном соглашении с Ираном, которую накануне распространило иранское информагентство MEHR со ссылкой на посла Ирана в Беларуси.

"У нас хорошие, конструктивные отношения с Ираном. Мы успешно сотрудничаем по разным направлениям, но такого проекта у нас нет", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В Министерстве промышленности Беларуси БелаПАН сказали, что "по нашей продукции таких договоренностей нет".

31 июля иранское информационное агентство MEHR сообщило, что посол Ирана в Беларуси заявил, что Тегеран и Минск договорились об обмене иранской нефти на белорусское промышленное оборудование.

Беларусь и Иран имеют опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь было поставлено две партии иранской нефти (600 и 800 тысяч баррелей), сообщил на пресс-конференции в Минске в мае этого года посол Ирана в Беларуси Мустафа Авэйси. 

По его словам, для обеих сторон это было выгодно. "По этому году ведем переговоры. Рассчитываем продолжить это соглашение", - сказал дипломат.


В 2016 году году белорусские власти заявляли, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской. Поставки иранской нефти в Беларусь происходили на фоне спора Минска и Москвы, в результате которой Россия сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь.

Потом поставки российской нефти возобновились в прежних объемах. В 2016 и 2017 годах в Беларусь было импортировано 18,1 млн тонн нефти из России, передает радио Свабода.

13:35 02/08/2018






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