"У нас хорошие, конструктивные отношения с Ираном. Мы успешно сотрудничаем по разным направлениям, но такого проекта у нас нет", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.





В Министерстве промышленности Беларуси БелаПАН сказали, что "по нашей продукции таких договоренностей нет".





31 июля иранское информационное агентство MEHR сообщило, что посол Ирана в Беларуси заявил, что Тегеран и Минск договорились об обмене иранской нефти на белорусское промышленное оборудование.





Беларусь и Иран имеют опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь было поставлено две партии иранской нефти (600 и 800 тысяч баррелей), сообщил на пресс-конференции в Минске в мае этого года посол Ирана в Беларуси Мустафа Авэйси.





По его словам, для обеих сторон это было выгодно. "По этому году ведем переговоры. Рассчитываем продолжить это соглашение", - сказал дипломат.









В 2016 году году белорусские власти заявляли, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской. Поставки иранской нефти в Беларусь происходили на фоне спора Минска и Москвы, в результате которой Россия сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь.



