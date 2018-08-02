Новый Трудовой кодекс. Какие изменения туда "забыли" внести

Однако в проект изменений вошли не все существенные моменты и предложения, отмечают профсоюзы и аналитики. TUT.BY вместе с экспертами составил топ предложений по улучшению Трудового кодекса.





Обязать все организации заключать коллективный договор





В Федерации профсоюзов отмечают, что ряд предложений по изменению Трудового кодекса не учтены.





— В частности, речь идет о норме по обязательному заключению коллективного договора в каждой организации, а также об обязательном включении в каждый коллективный договор положений Генерального соглашения, — говорят в Федерации профсоюзов.





Напомним, генсоглашение заключено между правительством, профсоюзами и союзами нанимателей.





Ограничить дисциплинарные взыскания





Из других предложений — ограничить количество мер дисциплинарного воздействия, которые наниматель вправе принимать по отношению к работнику за дисциплинарный проступок, считает Кирилл Томашевский.





— К примеру, не более одного. В настоящее время Трудовой кодекс таких ограничений, процедурных правил и сроков не содержит.





Разобраться с депремированием





— Могу ответственно сказать, что нигде нет такого понятия, как депремирование. 50 процентов премиальных — это то, что позволяет манипулировать работником, сокращать и увеличивать ему зарплату в зависимости от лояльности. Мы боремся за увеличение тарифной части зарплаты и хотим, чтобы она достигала 80−90 процентов, — считает Александр Ярошук.









Вернуться к бессрочным трудовым договорам





В Беларуси нужно вернуться к практике бессрочных трудовых договоров, чтобы у работника появилась возможность расторгнуть контракт в любое время, отмечает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.





Справка. Срочный трудовой договор заключается на определенный срок, по истечении которого он может быть расторгнут. Действие бессрочного трудового договора не ограничено по времени.





По словам специалиста, нельзя говорить о том, что срочные трудовые контракты являются нарушением прав трудящихся. Но их переизбыток противоречит одному из принципов международной организации труда — борьбе за постоянную занятость. В Беларуси работникам предлагают срочный трудовой контракт вне зависимости от их опыта, возраста и компетенций.





— Мониторинг, проводившийся Федерацией профсоюзов Беларуси, показал, что в стране наиболее распространенным сроком заключения и продления контрактов остается 1 год, — рассказывает председатель общественного объединения «Сообщество трудового права» и профессор кафедры трудового и хозяйственного права университета МИТСО Кирилл Томашевский.





Это минимальный срок, допускаемый декретом №29. Напомним, этим документом белорусов переводили на контрактную систему, декрет разрешил согласившимся на новую форму добавлять от 1 до 5 дней поощрительного отпуска.





Александр Ярошук добавляет:





— Это огромная бюрократия, уже не говоря о том, что работник совершенно не уверен, что с ним перезаключат трудовой контракт. Временная занятость влечет ряд негативных последствий — она не дает возможности стабильно работать человеку, а если говорить более масштабно, экономике страны.





Кирилл Томашевский предлагает исключить из ТК статью о расторжении срочного трудового договора по требованию работника, если он заболел или получил инвалидность, работодатель нарушил условия договора, а также в случае «иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору».





Вместо этого можно распространить правила статьи 40 — там указано, что работник может уволиться в любое время, предупредив об этом нанимателя письменно за месяц.





Сейчас, помимо случаев, когда работодатель согласен отпустить работника, покинуть должность можно в двух случаях: если наниматель нарушил законодательство или у работника появилась уважительная причина для ухода.





— Факт нарушения законодательства устанавливает суд. Если работник считает, что наниматель нарушил закон, он подает иск в суд, где разбирательство тянется месяц-два. Однако он не может при этом прекратить работать, так как это считается прогулом, — объясняет юрист Александр Жук.





Что касается уважительных причин, то каждый случай рассматривает работодатель — если он посчитает, что основание недостаточно веское, работнику также нужно обращаться в суд и отстаивать свои права.





Как перейти к бессрочным трудовым договорам





Одно из наиболее болезненных мест существующей и широко применяемой в Беларуси контрактной системы найма — это последствия истечения срока действия контракта, считает Кирилл Томашевский.





— Не секрет, что наниматели нередко вуалируют сокращения численности работников увольнением в связи с истечением срока действия трудового договора. Делается это для того, чтобы сэкономить фонд оплаты труда при увольнении работника, не выплачивать ему выходное пособие в размере трехмесячного среднего заработка, — объясняет Кирилл Томашевский.









Эксперт полагает, чтобы поставить законодательный барьер от необоснованной срочности трудовых отношений при постоянном характере работы, депутатам следовало бы внести два важных изменения и дополнения в ТК, позаимствовав их из трудовых кодексов Казахстана, России и Кыргызстана.





— Стоит предусмотреть правило о том, что если с работником один раз уже продлевался срочный трудовой договор, то по истечении срока продления он считается договором с неопределенным сроком.





Сотрудник, который работает по срочному трудовому договору, не способен уволиться без согласия работодателя, а при сокращении ему могут не выплатить причитающиеся три месячных оклада.





— Тысячи людей покидают рабочие места, и в подавляющем большинстве случаев они увольняются по истечении срока контракта. А при бессрочных трудовых контрактах им дополнительно полагаются три месячных пособия.





Александр Ярошук поясняет, что срочный контракт — приемлемая форма найма, но ее уместно применять только для особых отраслей и производств. Так как правовое положение работника ухудшается, взамен ему предлагают определенные привилегии: например, увеличивают зарплату.





— Частный работодатель борется за постоянную занятость и заинтересован в том, чтобы у него люди работали постоянно. Поэтому наиболее ценным работникам предлагают систему срочных трудовых контрактов, при этом выплачиваемый заработок повышают в несколько раз. У нас же работникам массово ухудшили положение и никак это не компенсировали, — считает председатель демократических профсоюзов.





По мнению Александра Жука, некоторые работники получают «мифические плюсы» при заключении срочного трудового контракта. Обычно это один день к отпуску и повышение оклада до 50 процентов. Но есть случаи, когда оклад равен минималке — его увеличивают на один процент, после чего считается, что работник защищен. Взамен он получает невозможность уволиться.





Федерация профсоюзов также неоднократно заявляла, что контрактная форма найма требует усовершенствования. Их предложение — минимизировать количество краткосрочных контрактов и узаконить возможность продлевать их с согласия работника на максимальный срок — до пяти лет.





— Разработчики пришли к мнению, что данный вопрос требует доработки и должен быть урегулирован ко второму чтению законопроекта в Палате представителей, — объясняют в федерации.





Какие новые изменения в ТК вызывают споры





По мнению Кирилла Томашевского, законопроект предусматривает некоторые весьма спорные концептуальные корректировки Трудового кодекса.





— В частности, это изменение ключевого понятия «трудовая функция» (обязанности работника, оговариваемые при трудоустройстве. — Прим. TUT.BY), из которого исключается специальность, что на практике может привести к манипулированию родом или характером выполняемой работы со стороны нанимателей, — поясняет эксперт.





Это значит, что у нанимателей появится больше возможностей навязывать сотрудникам ту работу, которая не охватывается их специальностью.





Также концептуальную структуру ТК нарушает дополнение его главой «Особенности регулирования труда работников, с которыми заключаются контракты». Туда вошла большая группа норм о контрактной системе найма, перенесенных из декрета №29.





— Речь идет о законодательном «цементировании» системы найма, возникшей в период распада СССР, от которой давно отказались другие члены ЕЭС и которая не имеет аналогов в Европейском союзе.









По словам эксперта, также спорна редакция одной из статей, закрепляющая основания увольнения работников по инициативе нанимателя.





— Разработчики «ломают» нынешнюю, более продуманную концепцию, когда общие основания увольнения по инициативе нанимателя, распространяющиеся на любых работников, закрепляются в одной статье, а дополнительные основания, применяемые только к отдельным категориям работников, — в другой.





В итоге вместо девяти пунктов оснований расторжения трудового договора по инициативе нанимателя может оказаться 13 пунктов. Причем в один из которых вошли шесть оснований, причем сформулированных как незакрытый перечень и с оценочным понятием «однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей».





Таким образом, «законопроект может быть оценен как неоднозначный, но скорее ухудшающий правовое положение работников, чем улучшающий», считает эксперт.





— Реформированный Трудовой кодекс, если законопроект примут во втором чтении, будет ориентирован в большей степени на интересы бизнеса, то есть нанимателей, и в меньшей степени защищать интересы работников, — резюмирует эксперт.