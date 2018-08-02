Myfin.by расскажет, сколько человек получает доход ниже БПМ и как их количество распределяется по регионам.





С 1 августа бюджет прожиточного минимума составляет 236 рублей 98 копеек. Те, кто получает официальный доход ниже этой суммы, считаются малообеспеченными. По данным Белстата, в 2017 году 5,9% всего населения Беларуси считается маолообеспеченным, что составило прирост в 0,3% к уровню 2016 года.





Это значит, что при общем количестве граждан страны в 9 478 200 человек в затрудненном, мягко говоря, финансовом положении находятся 559 214 наших соотечественников.





Сколько человек живет на сумму ниже БПМ?





Процентное соотношение такой категории населения к общему числу жителей по областям выглядит следующим образом:





Минск – 1,7%, или 33 701 человек (при общем количестве жителей в 1 982 400 человек).





Гродненская область – 4,9%, или 51 141 человек (при населении региона в 1 043 700 человек).





Минская область – 5,3%, или 75 604 человек (всего 1 426 500 жителей).





Витебская – 7,1%, или 83 794 человек (всего 1 180 200 человек).





Могилевская – 7,6%, или 80 469 человек (всего 1 058 800 жителей).





Гомельская – 8%, или 113 256 человек (всего 1 415 700 человек).





Брестская - 8,5%, или 117 682 человека (всего 1 384 500 жителей).









По сравнению с 2016 годом во всех областях произошло увеличение количества малообеспеченных граждан. Только на Могилевщине этот показатель остался неизменным.









Кто живет на сумму меньше 100 рублей?





За последний год увеличилось количество тех, кто живет на половину бюджета прожиточного минимума или меньше ее. Вот как выглядит статистика:





Гомельская область – 1,1% от количества населения, или 15 572 человек.





Могилевская – 0,6% от всех жителей области, или 6 353 человек.





Минская – 0,2%, или 2 853 человека.





Витебская область – 0,4%, или 4 721 человек.





В Минске, Гродненской и Брестской областях такой категории населения не зафиксировано. При этом, по данным Белстата, средняя номинальная заработная плата в Беларуси за июнь 2018 года составила 953 рубля 70 копеек.