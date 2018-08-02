Первое предложение относится к вопросу об изменении критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП. В мировой практике используется, как правило, два критерия – численность занятых и объем годового оборота. При этом конкретные значения определяются возможностями экономики страны, то есть какая доля бюджетных ресурсов может быть направлена на реализацию тех или иных форм и программ поддержки субъектов данного сектора.





Так, в США компания, работающая в сфере промышленного производства, считается малой, если в ней занято менее 500 сотрудников, а в сфере оптовой торговли – не более 100 человек. В Европейском союзе – предприятия с численностью занятых до 10 человек и объемом годового оборота до двух миллионов евро.





Таким образом, чтобы сформировать уровень критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП в Беларуси следует, прежде всего, определить, какие средства государство может направить на цели поддержки данного сектора, либо какие объемы бюджетных поступлений в виде налогов, арендной платы готово недополучить.





Также были внесены коррективы по вопросу реформирования инфраструктуры поддержки МСП. Для обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры и повышения эффективности деятельности ее субъектов требуются меры в области: финансового и имущественного обеспечения, а также совершенствовать правовые условия.









Было предложено создать системы мониторинга сектора МСП. Она будет вести постоянное наблюдение за результативностью развития субъектов, выявлять и оценивать неблагоприятные тенденции в состоянии и условиях развития и поддержки малого бизнеса.





Оптимальным вариантом организации мониторинга МСП является создание специализированной электронной базы данных.



