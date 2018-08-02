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Поддержать бизнес — Совет по предпринимательству внес предложения в Минэкономики

Совет по развитию предпринимательства направил предложения в Минэкономики по совершенствованию системы поддержки малого и среднего бизнеса.

Первое предложение относится к вопросу об изменении критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП. В мировой практике используется, как правило, два критерия – численность занятых и объем годового оборота. При этом конкретные значения определяются возможностями экономики страны, то есть какая доля бюджетных ресурсов может быть направлена на реализацию тех или иных форм и программ поддержки субъектов данного сектора.

Так, в США компания, работающая в сфере промышленного производства, считается малой, если в ней занято менее 500 сотрудников, а в сфере оптовой торговли – не более 100 человек. В Европейском союзе – предприятия с численностью занятых до 10 человек и объемом годового оборота до двух миллионов евро.

Таким образом, чтобы сформировать уровень критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП в Беларуси следует, прежде всего, определить, какие средства государство может направить на цели поддержки данного сектора, либо какие объемы бюджетных поступлений в виде налогов, арендной платы готово недополучить.

Также были внесены коррективы по вопросу реформирования инфраструктуры поддержки МСП. Для обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры и повышения эффективности деятельности ее субъектов требуются меры в области: финансового и имущественного обеспечения, а также совершенствовать правовые условия.


Было предложено создать системы мониторинга сектора МСП. Она будет вести постоянное наблюдение за результативностью развития субъектов, выявлять и оценивать неблагоприятные тенденции в состоянии и условиях развития и поддержки малого бизнеса.

Оптимальным вариантом организации мониторинга МСП является создание специализированной электронной базы данных.


mlyn.by
09:17 02/08/2018






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