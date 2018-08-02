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ЕБРР все-таки выделил кредит крупнейшему белорусскому ретейлеру

Компания «Евроторг» получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на €20 млн.

Гендиректор компании Андрей Зубков заявил, что сделка стала продолжением работы по оптимизации долгового портфеля компании.

«Соглашение с одним из ведущих мировых финансовых институтов является очередным подтверждением высокого статуса «Евроторга» как заемщика с успешной стратегией развития, эффективной бизнес-моделью и значительным потенциалом роста», — считает топ-менеджер.

Но у ЕБРР более серьезные планы, нежели просто выделение кредитной линии.

Кроме подписанного кредитного соглашения, достигнута также договоренность о том, что «Евроторг» совместно с ЕБРР будет работать над детальным планом по совершенствованию корпоративного управления компании.
Officelife.media
08:50 02/08/2018






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