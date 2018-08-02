ЕБРР все-таки выделил кредит крупнейшему белорусскому ретейлеру

Гендиректор компании Андрей Зубков заявил, что сделка стала продолжением работы по оптимизации долгового портфеля компании.





«Соглашение с одним из ведущих мировых финансовых институтов является очередным подтверждением высокого статуса «Евроторга» как заемщика с успешной стратегией развития, эффективной бизнес-моделью и значительным потенциалом роста», — считает топ-менеджер.





Но у ЕБРР более серьезные планы, нежели просто выделение кредитной линии.





Кроме подписанного кредитного соглашения, достигнута также договоренность о том, что «Евроторг» совместно с ЕБРР будет работать над детальным планом по совершенствованию корпоративного управления компании.