Выручка от продажи белорусской нефти взлетела более чем на треть
По данным Белстата, в первом полугодии 2018-го Беларусь продала в Германию 677 тыс. тонн своей нефти на более чем $481,4 тыс.
В прошлом году немецким партнерам было поставлено почти столько же нефти — 676 тыс. тонн. Но сумма заметно меньше — около $360 тыс. Рост составил более 33%.
Если учесть сообщение российского Минфина, то это произошло из-за роста цены на нефть марки Urals. По итогам января — июля 2018 года она в среднем составила $69,43 за баррель. А в январе — июле 2017-го она была $49,94 за баррель.
«Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2018 года сложилась в размере $72,87 за баррель, что в 1,52 раза выше, чем в июле 2017 года ($47,85 за баррель)», — констатирует российское финансовое ведомство.
Ранее белорусский Минфин рассчитывал, что в 2018 году средняя цена нефти должна составить $43 за баррель.
08:46 02/08/2018
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