Выручка от продажи белорусской нефти взлетела более чем на треть

В прошлом году немецким партнерам было поставлено почти столько же нефти — 676 тыс. тонн. Но сумма заметно меньше — около $360 тыс. Рост составил более 33%.





Если учесть сообщение российского Минфина, то это произошло из-за роста цены на нефть марки Urals. По итогам января — июля 2018 года она в среднем составила $69,43 за баррель. А в январе — июле 2017-го она была $49,94 за баррель.





«Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2018 года сложилась в размере $72,87 за баррель, что в 1,52 раза выше, чем в июле 2017 года ($47,85 за баррель)», — констатирует российское финансовое ведомство.





Ранее белорусский Минфин рассчитывал, что в 2018 году средняя цена нефти должна составить $43 за баррель.