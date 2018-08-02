Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Гродно будут выпускать кондиционеры

Новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «ПТ ТЕХНО» - инвестирует более 1 млн евро в создание многопрофильного производства систем промышленного оборудования и строительных материалов.

На первом технологическом этапе реализации проекта будет налажен выпуск конденсаторов, испарителей погружного типа, воздухоохладителей, теплообменников, компрессорных агрегатов и воздушных тепловых насосов. В дальнейшем планируется организация выпуска сэндвич-панелей  и заготовок из древесины. 

Как сообщает сайт облисполкома, инвестор рассчитывает, что 85% его продукции будет поставляться на экспорт.
08:34 02/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё