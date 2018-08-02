В Гродно будут выпускать кондиционеры

На первом технологическом этапе реализации проекта будет налажен выпуск конденсаторов, испарителей погружного типа, воздухоохладителей, теплообменников, компрессорных агрегатов и воздушных тепловых насосов. В дальнейшем планируется организация выпуска сэндвич-панелей и заготовок из древесины.





Как сообщает сайт облисполкома, инвестор рассчитывает, что 85% его продукции будет поставляться на экспорт.