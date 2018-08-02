В Гродно будут выпускать кондиционеры
Новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «ПТ ТЕХНО» - инвестирует более 1 млн евро в создание многопрофильного производства систем промышленного оборудования и строительных материалов.
На первом технологическом этапе реализации проекта будет налажен выпуск конденсаторов, испарителей погружного типа, воздухоохладителей, теплообменников, компрессорных агрегатов и воздушных тепловых насосов. В дальнейшем планируется организация выпуска сэндвич-панелей и заготовок из древесины.
Как сообщает сайт облисполкома, инвестор рассчитывает, что 85% его продукции будет поставляться на экспорт.
08:34 02/08/2018
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