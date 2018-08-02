Китайские специалисты завершили работы на Витебской ГЭС

"Гидроэлектростанция стала самой мощной в Беларуси. Ее гидроузел включает четыре турбины общей мощностью в 40 мегаватт. Проектная годовая выработка электроэнергии позволяет обеспечить ею всех потребителей Витебского района. В реализации проекта было задействовано более десяти проектных, строительных и монтажных организаций. Благодаря Витебской ГЭС энергосистема страны ежегодно экономит более 40 тыс. т условного топлива. Но ее строительство - не первый опыт сотрудничества с китайскими компаниями в сфере энергетики. В 2014 году на Лукомльской ГРЭС был запущен девятый парогазовый энергоблок, который простроен Китайской машиностроительной корпорацией", - сказал зампред облисполома Владимир Белоус.





В беседе с журналистами генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Михаил Лузин добавил, что станция полностью эксплуатируется белорусскими специалистами. Тем не менее, есть договоренность, что если возникнут проблемы, китайская сторона готова помочь в их решении. Также планируется в дальнейшем провести торги, и если цена устроит белорусскую сторону, то сервисное постгарантийное обслуживание будут оказывать партнеры из Поднебесной.





"В контракте был предусмотрен один год гарантийного периода. За это время вместе с китайскими коллегами осваивали, как нужно работать в зимний период, во время паводков. Наши партнеры выполнили все свои обязательства, и сегодня мы подписали свидетельство об окончании контракта", - рассказал Михаил Лузин.









Строительство гидроэлектростанции длилось 5 лет. К реализации инвестиционного проекта РУП "Витебскэнерго" приступило в 2012 году. Генеральным подрядчиком строительства выступала Китайская национальная корпорация электроинжиринга (CNEEC). Строительство Витебской ГЭС включало три очереди: гидроузел, ложе водохранилища и выдача мощности. Стоимость инвестпроекта составила $189 млн, из них $50 млн израсходовано на строительство судоходного шлюза. Работа новой гидроэлектростанции позволяет снизить потребление импортируемого природного газа.



