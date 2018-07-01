Романчук: 7 ведер дегтя в оптимизм белорусского правительства

– На заседании Совета Министров по итогам работы экономики в I полугодии премьер-министр Андрей Кобяков излучал оптимизм и надежду. «В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития… Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста». Не экономика, а картинка с выставки.





Когда номенклатурное начальство при оценке своей работы говорит «в целом», самое главное не те цифры, которые идут сплошными потоками, а то, что скрывается на этим «в целом».





Приведём лишь несколько примеров того, что является не ложкой дёгтя в радушном анализе правительства, а несколькими вёдрами того самого дёгтя. Он является прямым следствием государственной политики стимулирования потребления и инвестирования.





Правительство без зазрения совести увеличило реальную зарплату (за 5 месяцев 2018г.) на 13,4% при росте производительности труда на 5,2%. Проедать будущее, жить за счёт незаработанного – это очень скверная стратегия роста. Это первое ведро дёгтя в бочку чиновничьего оптимизма.





Второе «ведро»: при бурном росте промышленности (на 7,8% в январе – июне 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г.) чистая прибыль сократилась на 23,9%, а темпы роста себестоимости продукции превысили темпы роста выручки на 0,4 процентных пункта. Финансовое положение производителей товаров и услуг не улучшилось. Чистая прибыль промышленных предприятий (за 5 месяцев) сократилась на 14%, число убыточных предприятия выросло на 2,7%, до 379 предприятий (23,6% от их общего числа). Сумма чистого убытка убыточных организация выросла в 2,2 раза, с BYN 398,7 млн. до BYN 888,7 млн. Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию тоже выросла в 2,2 раза. Просроченная задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам за январь – май 2018 г. выросла на 11,1%.





Сельское хозяйство сработало ещё хуже. Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию выросла в 3,1 раза, а удельный вес убыточных с/х организаций без господдержки составил 60,7%. Рентабельность продаж по конечному финансовому результату без господдержки опять скатилась в минус, до -0,7%. (годом раньше было 0,8%).





Третье «ведро» дёгтя – ещё большая концентрация и централизация ресурсов в руках государства. По данным Минфина за I полугодие доходы бюджета сектора государственного управления за составили BYN 24,4 млрд. или 43,7% ВВП (по итогам 2017г. было 42% ВВП) при скандальном низком качестве государственного инвестирования и потребления. Власти стимулируют текущее потребление и не формируют культуру сбережения.





Четвёртое «ведро»: рост токсичных, неработающих активов и ресурсов. Централизованные инвестиции до добра не доводят. VIP-распорядители чужого постоянно увеличивают объём капитал (разные формы), который «омертвлён». Так складские запасы на 01.07.2018г. по сравнению с аналогичной датой 2017г. увеличились на BYN 576,8 млн. Объём неиспользуемого имущества превысил 2 млн. кв. метров. Введённое в эксплуатацию, но не используемое имущество станки, оборудование, материалы и т.п.) – это десятки миллиардов долларов, если брать по объёмы закачанным в них государственных ресурсов,





Пятое «ведро» дёгтя в ведре правительственного оптимизма – состояние рынка труда. За I полугодие 2018 г. было уволено на 35748 человек больше, чем принято на работу. Для сравнения за весь 2017 г. число уволенных превысило число принятых на работу на 41113 человек. Безработица по методологии МОТ составила 4,7%. Ускоряется трудовая (гастарбайтерская) миграция трудолюбивых, талантливых, предприимчивых людей.





Шестое «ведро» дёгтя – состояние государственного долга. Госдолг Беларуси на 01.07.2018г. составил BYN 42 млрд. При заявленных высоких темпах роста экономики внешний долг уменьшился по сравнению с началом года только на BYN 207,2 млн. или на 0,5%. Отметим, что внутренний долг за I полугодие вырос на BYN 80,2 млн. или на 0,9%, до BYN 9,3 млрд. Опасно то, что большая доля даже внутреннего долга – в иностранной валюте. Правительство взяло в долг очень дорогие деньги и продолжает искать новые кредиты, а не стратегически перспективные инвестиции. Так 31.07.2018г. Минфин Беларуси договорился с целым рядом российских структур по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси в самой России.









Седьмое «ведро» дёгтя в безудержный оптимизм правительства – институт частой собственности крепче не стал. Декрет № 7 о развитии предпринимательства практически не работает. Коррупционные скандалы в Минздраве, Мингорисполкоме, целом ряде районов рельефно показывают основных бенефициаров существующей модели – номенклатурно-краснодиректорские организованные группировки. Управы на них в I полугодии 2018 г. не нашли, потому что слабо искали.



