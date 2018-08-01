Как сообщается в пресс-релизе БРРБ, соглашение подписано 31 июля 2018 года в ходе ежегодного акционерного собрании управляющих панафриканского Банка развития.





Ранее интересы Беларуси в акционерном капитале африканского банка представлял Паритетбанк (99,83% принадлежит Госкомитету по имуществу Беларуси, до мая 2018 года банк принадлежал Управделами президента Беларуси). По данным отчетности ESATD за 2016 год, Паритетбанку принадлежало 1,59% акций африканского банка.





"Обеспечение соблюдения интересов Республики Беларусь в капитале Eastern and Southern African Trade and Development Bank предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны", - сказано в сообщении БРРБ.





В БРРБ также напомнили, что в мае 2018 года подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии на $70 млн. Таким образом, через BTD была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки, отмечают в БРРБ.





ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом президента Беларуси для повышения надежности финансово-кредитной системы страны и экономического развития государства. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Акционерами БРРБ являются правительство Беларуси (95,47%), ОАО "Беларуськалий" (4,5%), Национальный банк (0,014%).









Банк торговли и развития (TDB), также известный как Банк торговли и развития в Восточной и Южной Африке (ESATD), является финансовым учреждением африканского регионального развития, созданным в 1985 году. Мандат Банка заключается в финансировании и стимулировании торговли, социально-экономического развития и региональной экономической интеграции через финансирование торговли, финансирование проектов и инфраструктуры, управление средствами и консультационные услуги для бизнеса. В состав акционеров TDB входят 18 государств Африки, а также два нерегиональных участника - Народный банк Китая и БРРБ (ранее Паритетбанк).