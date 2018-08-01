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Минск и Тегеран договорились о бартере "нефть на оборудование"

Беларусь и Иран договорились о бартерной сделке "нефть на оборудование" сообщает иранское агентство Mehr News Agency.

"Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику", - заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.

Иные подробности сделки не сообщаются.

В мае посол Ирана в Беларуси заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Беларусь.

"Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - сказал тогда М.Овейси.

Как сообщалось, из-за разногласий в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ уменьшился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

Тогда же президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал А.Лукашенко.

Позднее стало известно, что Иран поставил в Беларусь в 2017 году две партии нефти. По информации посла Ирана, одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая -800 тыс. баррелей.
Интерфакс
18:56 01/08/2018






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