Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка, комментируя указ об отмене обязательной продажи валюты субъектами хозяйствования. При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10% субъекты хозяйствования фактически продавали более 47% своей валютной выручки.









Среднедневная продажа валюты субъектами хозяйствования в условиях постепенного снижения норматива обязательной продажи с 30% до 10% увеличилась с $62 млн в эквиваленте за январь-август 2016 года до $77 млн в эквиваленте за октябрь 2017 года - июнь 2018 года. "Эти цифры свидетельствуют о том, что объем продаваемой субъектами хозяйствования иностранной валюты диктуется главным образом их потребностями в белорусских рублях для обеспечения хозяйственной деятельности (выплата зарплат, уплата налогов, покупка комплектующих и материалов), а эти потребности, в свою очередь, зависят от уровня деловой активности в экономике и динамики масштабов хозяйственной деятельности", - отметили в Нацбанке.





В условиях сохранения сложившихся позитивных тенденций в экономике и финансовой сфере принятое решение о полной отмене обязательной продажи валютной выручки будет способствовать выполнению поставленных главой государства задач по улучшению условий ведения бизнеса, стимулированию деловой активности и созданию равных условий хозяйствования для организаций всех форм собственности, добавили в Нацбанке. Кроме того, отмена обязательной продажи позволит повысить эффективность механизмов функционирования внутреннего валютного рынка, что в конечном счете будет содействовать укреплению доверия к национальной валюте и расширению ее использования в расчетах на территории Беларуси. Отмена обязательной продажи части валютной выручки станет еще одним шагом Беларуси в направлении гармонизации валютного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).





Указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты" вступает в силу после его официального опубликования. Начиная со дня, следующего за датой официального опубликования, субъекты хозяйствования не осуществляют обязательную продажу валютной выручки, в том числе поступившей им до вступления в силу указа. В условиях стабилизации ситуации в экономике и финансовой сфере, достижения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Нацбанк в 2016-2017 годах принимал последовательные шаги по постепенному снижению размера обязательной продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования: в сентябре 2016 года норматив был уменьшен с 30% до 20%, в октябре 2017 года - до 10%.



