Объясняем причины этого явления. Месяц назад banki24.by писали о том, что белорусский экспорт в Россию умер. По первой оценке от Белстата экспортные поставки в РФ выросли всего на 0,5%. Сейчас Белстат уточнил данные по маю и опубликовал свежие по июню. Ситуация с экспортом в Россию только усугубилась.





По второй оценке, за май экспорт Беларуси в РФ приподнялся к 2017 году лишь на 0,3%. Первичная оценка за июнь и вовсе дает снижение экспорта на 3,4%. В июне Беларусь экспортировала в Россию товары на 1 102 млн USD, а импортировала из РФ на 1 917 млн USD. В итоге за месяц образовалась дырка во внешней торговле размером в 815 млн USD.





Для сравнения: негативное сальдо в июне-2017 было почти вдвое меньше — 443 млн USD. Интересно, что обычно в летние месяцы Беларусь как раз сокращает отрицательное сальдо в торговле с Россией. Летом наша страна сокращает импорт энергоносителей.





Однако в 2018 году сезонного улучшения во внешней торговле с РФ не произошло. Сальдо оказалось даже хуже, чем в январе или феврале — в разгар отопительного сезона! Что же привело к полному обнулению роста белорусского экспорта?





По оценке banki24.by, главная причина ухудшения положения наших экспортеров — запрет на поставки различных видов продовольствия. Российские санветслужбы периодически банят целые отрасли белорусского АПК на тамошнем рынке.





В результате агрессивных запретов сильно страдает экспорт Беларуси в целом. Если так будет продолжаться и дальше, то с осени каждый новый месяц будет приносить по минус 1 млрд USD в торговле с РФ.





Еще одна причина деградации экспорта в Россию — ослабление российского рубля к доллару. По расчетам Центробанка РФ, средний курс USD/RUB упал с 56,78 в январе до 62,71 в июне. Около 80% расчетов белорусских экспортеров с РФ идет как раз в российских рублях. Поэтому при переводе в долларовый эквивалент выручка белорусских экспортеров падает довольно сильно.





Не стоит забывать, что к российскому рублю укрепился и белорусский рубль. Это укрепление курса подрывает ценовую конкурентоспособность экспортеров. Иными словами, белорусские товары в РФ могут покупать реже просто из-за их дороговизны.









Каковы прогнозы по белорусскому экспорту на третий и четвертый кварталы?





К сожалению, они не внушают оптимизма. К сезонно слабым позициям российского рубля добавляется эффект американских санкций в отношении РФ. К тому же, в июле средний официальный курс по паре BYN/RUB составил 3,16 BYN за 100 RUB против 3,51 в январе.





Белорусский рубль не был таким дорогим по отношению к российскому с декабря 2016 года. Нацбанк Беларуси будет гарантированно придерживаться политики управляемого плавания белорусского рубля к корзине валют. Это нужно, чтобы избежать резкой девальвации к доллару и евро, которая может погрузить экономику в хаос.





Отсюда вытекает, что в ближайшие месяцы белорусский рубль скорее всего продолжит укрепляться к российскому.





Что тогда остается?





Правительству Беларуси остается уповать на политическое решение вопроса с экспортом продовольствия. Шанс наладить отношения может появиться в Сочи во время личной встречи глав обоих государств.