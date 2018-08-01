Лидская фабрика "кинула" белорусов с модными кедами

На новых кедах появилось изображение геральдического знака Великого княжества Литовского «Колюмны». Дизайн обуви выполнили в LSTR Adzieńnie, а сшили на фабрике в Лиде. Как только было объявлено о первой партии обуви по 45 рублей за пару, ее раскупили менее чем за сутки, пишет Наша нива





Чтобы все желающие получили свою пару в будущем, создатели LSTR предложили записываться в очередь на новую партию. Глава бренда Илья Аксенов не называет конкретных цифр, но говорит, что заказов на обувь поступило очень много: 600 пар спокойно раскурились бы в течение двух недель.





И вот во вторник в магазины поступила новая партия. Правда, обуви привезли в 5 раз меньше, чем было договорено. 100 пар красных кед в Минске раскупили почти сразу. На данный момент остались только черные, и то в небольшом количестве.





Те, кто оставлял заказ на конкретный размер и цвет и не получил его, возмущались. В магазинах выстраивались очереди, но многие уходили оттуда ни с чем.









«После первого релиза мы заказали у фабрики большое количество обуви, чтобы удовлетворить спрос всех, кто хотел себе лидские кеды. Они свои обязательства не выполнили, притом что мы всегда платили по факту отгрузки товара. Руководство ведет себя алогично: не выходит с нами на связь два месяца, не снимает трубку.





Даже пятая часть, которую мы получили, далась нам большими усилиями — для этого нужно было бесконечно бомбардировать их звонками. От такого опускаются руки и хочется уехать из страны. При этом я узнал, что директору фабрики, несмотря на такой хаос, продлили контракт.





Фабрика могла бы быть суперуспешным предприятием, а они делают все, чтобы испортить себе и нам имидж. В глазах покупателей мы выглядим как дураки», — рассказал «НН» создатель бренда Илья Аксенов.





Что будет дальше, неизвестно. Руководство фабрики скоро уходит в отпуск, а договоренности не выполнены. Илья Аксенов от имени бренда приносит извинения всем, кто не получил ожидаемую пару.









Журналисты дозвонились до директора Лидской обувной фабрики Владимира Чижика и попытались выяснить, почему так случилось.





«Не знаю, стоит ли это комментировать для «НН». Вам хочется все это вынести, вы же у нас всезнайки, знаете, кому что нужно делать, и кто чего не сделал. Я не буду давать комментарии на эту тему, это хозяйствующие субъекты…





У меня действительно есть проблемы, но тем, что я расскажу о них, мне ни легче, ни горячей, ни холоднее, никак не будет, к сожалению. А предприятие нужно, чтобы работало. Вы будете писать материал с тремя буквами в тексте? А я что, на голову больной?





Да, мы отдали мелкую партию, под нее нам сделали спилок, так сказать, кожу. А дальше не хотят такими мелкими партиями делать. Мне жаль, что заказы теряются. Не получается предприятие это поднять в нормальную сторону, так сказать», — прокомментировал руководитель.





На вопрос, ждать все же белорусам обещанные кеды или нет, Владимир Владимирович ничего конкретного не ответил: «Я читаю белорусскую прессу и ни с одним представителем СМИ не хочу общаться, неинтересно».