Harley Davidson выпустит первый электромотоцикл

Продажи электромотоцикла начнутся уже в 2019 году. Для этого компания доработает модель Project LiveWire. По мнению экспертов, мотопроизводитель решился на этот шаг в связи с падением продаж в последние годы.









Мощность концепта LiveWire составляет 55 киловатт, а батареи при времени зарядки 3,5 часа обеспечивают дальность хода в 85 километров. Кроме того, электромотоцикл LiveWire может разгоняться до скорости 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость экомотоцикла составляет 160 км/ч.









По словам представителе компания, эта модель будет доработана и выпущена в производство. Вслед за LiveWire Harley Davidson выпустит еще несколько более компактных и доступных моделей, пишет recyclemag.ru







