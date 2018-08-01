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Harley Davidson выпустит первый электромотоцикл

Легендарный производитель мотоциклов из США Harley-Davidson создаст электрический мотоцикл на базе проекта LiveWire, который существует с 2014 года, сообщает сайт Digital Pioneers.

Продажи электромотоцикла начнутся уже в 2019 году. Для этого компания доработает модель Project LiveWire. По мнению экспертов, мотопроизводитель решился на этот шаг в связи с падением продаж в последние годы. 


Мощность концепта LiveWire составляет 55 киловатт, а батареи при времени зарядки 3,5 часа обеспечивают дальность хода в 85 километров. Кроме того, электромотоцикл LiveWire может разгоняться до скорости 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость экомотоцикла составляет 160 км/ч.


По словам представителе компания, эта модель будет доработана и выпущена в производство. Вслед за LiveWire Harley Davidson выпустит еще несколько более компактных и доступных моделей, пишет recyclemag.ru



13:22 01/08/2018






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