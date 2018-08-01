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Лукашенко приказал аграриям "собрать урожай до зернышка"

Александр Лукашенко требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше.
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Об этом он заявил 1 августа во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе.

Александр Лукашенко отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается недобор зерна. Так, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года.

"Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу", - сказал он.


Как передает БелТА, Лукашенко также посетил сегодня и поля 1-й Минской птицефабрики, где ему доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в стране уже убрано более 800 тыс. га, что составляет около 41% площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,5 млн т зерна с урожайностью 28,8 ц/га.

Следует заметить, что госагентство БелТА, сообщая о поездке Лукашенко в Минский район, чуть ли не впервые за долгое время среди прочих публикует и фото Лукашенко крупным планом, причем без уже привычного фотошопа., что, вполне вероятно, связано с недавними слухами об инсульте Лукашенко.
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"Белорусский партизан"
13:00 01/08/2018






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