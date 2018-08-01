Банкам запретили повышать проценты по уже выданным кредитам

В случае, если проценты по кредиту не привязаны к базовому показателю, они могут быть только фиксированными. Такое правило установлено законом РБ от 17 июля 2018 года № 133-З «О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс РБ», опубликованном 28 июля 2018 года, пишет select.by





В законе детально определены правила предоставления кредитов физическим лицам, в частности, правила предоставления дополнительных платных услуг. Это актуальная проблема, так как некоторые банки не информируют клиентов обо всех затратах, которые те понесут при получении и погашении кредита, или навязывают дополнительные услуги.





Теперь банки обязаны предоставить физическому лицу в письменной форме информацию о стоимости платных услуг, которые предоставляются банком или даже третьими лицами (типа страховой компании). Это, а также рассмотрение заявление на получение кредита должно осуществляться банком бесплатно.





В указанной информации должна быть приведена общая сумма платежей, то есть сумма кредита, сумма процентов за весь срок пользования кредитом, а также стоимость дополнительных платных услуг, если они имеют место.





Клиент вправе отказаться от оказания ему дополнительных платных услуг, в том числе и оказываемых ему третьими лицами. В этом случае банк обязан предложить кредит, идентичный по сумме и сроку.









Кроме того, клиент может самостоятельно выбирать страховую компанию или компанию, которая проводит оценку стоимости объектов гражданских прав. Но при этом банки могут устанавливать критерии допустимости оценки стоимости объектов гражданских прав.





Не удастся банкам взимать с физических лиц дополнительную плату и при выполнении обычных операций, связанных с кредитованием. Так, банки обязаны предоставить клиентам хотя бы один способ погашения кредита без взимания дополнительной платы. Расчетный счет они должны открывать также без взимания платы.





Что касается других операций, то брать плату за них не запрещается, но при ссылке в кредитном договоре на тарифы банка следует указывать величину этих тарифов. Сейчас это не делается, поэтому по кредитному договору нельзя понять, сколько и за что придется платить.





Физическим лицам также предоставлено право досрочно погасить полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя и без каких-либо дополнительных выплат.