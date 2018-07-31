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Кобяков: Инфляционные ожидания населения подпитываются информационно

На заседании Совета Министров, где были рассмотрены итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен.