Кобяков: Инфляционные ожидания населения подпитываются информационно
На заседании Совета Министров, где были рассмотрены итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен.
Обращаясь к Министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, он поручил обеспечить контроль и вместе с губернаторами оперативно принимать все необходимые меры по сдерживанию необоснованного роста цен.
По мнению Андрея Кобякова, более конструктивно следует работать с прессой, информировать о реальной ситуации. Он обратил внимание, что инфляция находится на минимальном уровне за всю историю суверенной Беларуси, и это очень важный показатель для обеспечения макроэкономической сбалансированности. «Вместе с тем у населения формируются несколько иные оценки на основе инфляционных ожиданий, а «помогает» в этом соответствующая информационная подпитка», — цитирует Андря Кобякова belrynok.by
09:32 01/08/2018
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