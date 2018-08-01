Повышение пенсий с 1 августа не дотянет до заветных 40%

После 10-процентного повышения пенсий с 1 августа их средний размер составит 364,2 рубля — немногим более 38% от средних по экономике начисленных зарплат (953,7 рубля в июне 2018-го). Комфортным с точки зрения социальной справедливости и солидарности поколений считается 40-процентный уровень возмещения.





В то же время повышение размеров пенсий говорит об определенной уверенности властей в положительной динамике развития национальной экономики в ближайшей перспективе, сообщает officelife.media









В Беларуси уже несколько лет подряд бюджет ФСЗН верстается с дефицитом, который покрывается субвенциями из центрального бюджета. На 2018 год дефицит составляет 1,4 млрд рублей, которые не могут быть сформированы из взносов работодателей. При этом тариф на пенсионное и социальное страхование в Беларуси (35%) превышает аналогичный показатель, например, в Российской Федерации (30,2%), что снижает конкурентоспособность белорусских компаний по сравнению с российскими.



