"Еще во время местных выборов жители поднимали проблему вредных выбросов и жаловались на последствия работы литейных цехов, которые, как известно, экологически самые вредные на всем МТЗ. Поэтому мы с командой решили поднять проблему, чтобы изменить ситуацию в районе", — приводит слова Янчуревича пресс-служба движения.





По его словам, местные жители на сбор подписей реагируют очень позитивно. "Мы продолжим собирать подписи, говорить с людьми. Понимаем, что ответ Мингорисполкома на обращение может быть неутешительным, поэтому переписку придется продолжить. Чтобы было больше аргументов, нужно иметь больше подписей", — подчеркнул активист.





В планах инициатора и его команды встреча с администрацией МТЗ "на предмет возможного переноса вредного производства за пределы города руководством самого предприятия".



