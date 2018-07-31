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В Мингорисполком переданы подписи с требованием переноса литейных цехов МТЗ за пределы города

В Мингорисполком переданы первые 219 подписей в поддержку переноса литейных цехов тракторного завода за пределы города. Кампанию инициировал координатор движения "За Свободу" в столице Виктор Янчуревич.

"Еще во время местных выборов жители поднимали проблему вредных выбросов и жаловались на последствия работы литейных цехов, которые, как известно, экологически самые вредные на всем МТЗ. Поэтому мы с командой решили поднять проблему, чтобы изменить ситуацию в районе", — приводит слова Янчуревича пресс-служба движения.

По его словам, местные жители на сбор подписей реагируют очень позитивно. "Мы продолжим собирать подписи, говорить с людьми. Понимаем, что ответ Мингорисполкома на обращение может быть неутешительным, поэтому переписку придется продолжить. Чтобы было больше аргументов, нужно иметь больше подписей", — подчеркнул активист.

В планах инициатора и его команды встреча с администрацией МТЗ "на предмет возможного переноса вредного производства за пределы города руководством самого предприятия".

БелАПАН
07:55 01/08/2018






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