Новые факты хищения денег на Борисовском заводе «Автогидроусилитель»

Оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников хищения и полной картины преступной деятельности были продолжены.





В результате этой работы оперативниками Борисовской финансовой милиции установлены другие эпизоды хищений на предприятии. В качестве подозреваемых фигурируют должностные лица ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и тот же руководитель коммерческой организации.





Выяснилось, что заместитель начальника отдела материально-технического снабжения, начальник кузнечного цеха, заведующий складом, инженер отдела материально-технического снабжения завода и директор столичного ООО в октябре-ноябре 2015 года инициировали заключение фиктивных договоров купли-продажи на поставку калиброванного металлопроката. На якобы поставленный в адрес предприятия металл оформлялись бестоварные накладные. Фактически же никаких поставок не было. Однако деньги исправно уходили со счета завода на счет коммерческого предприятия. После обналичивания участники преступного сговора делили их между собой. Установлено, что таким способом удалось похитить свыше 15 тыс. рублей.









По данному факту Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).





С должностных лиц Борисовского завода «Автогидроусилитель», причастных к преступной схеме, взята подписка о невыезде. Руководитель коммерческого предприятия заключен под стражу.



