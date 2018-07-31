Предприятиям запретят выпускать облигации в валюте?

Белорусы, привыкшие хранить сбережения в валюте, все чаще посматривают в сторону облигаций. Если на долларовом депозите сейчас получится заработать не больше 2,5% в год (а для евро - 2%), то на облигациях в валюте - до 10%! Чаще всего белорусские компании предлагают купить их облигации под 5 - 6% годовых. Выпускает их и государство, но там ставки ниже. Например, 2 августа на аукционе будут продаваться облигации Минфина в евро под ставку 3,7%. Даже так получается выгоднее, чем в банке!





Но вскоре этот способ зарабатывать на сбережениях может исчезнуть, сообщает kp.by По данным СМИ, предприятиям хотят запретить выпускать облигации в валюте, причем решение может вступить в силу уже в следующем году. Основная цель - мотивировать белорусов хранить деньги в белорусских рублях.





- Мера более чем своевременная и находится в русле пакета мер по обеспечению макроэкономической стабильности в стране. Дедолларизация - это стратегическое направление государства, без него низкую инфляцию и финансовую стабильность не обеспечишь, - цитирует БелаПАН источник в финансовых кругах.





Как удалось узнать «Комсомолке», такую идею в правительстве действительно обсуждают. Основные моменты со всеми заинтересованными сторонами уже согласованы, но о конкретных сроках и условиях говорить пока рано.





Неужели такая мера поможет белорусам перейти из долларов в рубли?





- Конечно, если валютные облигации предприятий отменят, то ментальной дедолларизации населения не произойдет. Все равно останутся государственные валютные облигации, валютные депозиты, в конце концов, матрас, под которым можно спрятать сбережения в валюте, - комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). - Но вот для предприятий ассортимент заемных инструментов сократится. Возможно, тогда им придется больше кредитоваться в рублях. Но в любом случае нельзя сказать, что сейчас реальный сектор экономики как-то массово заимствует валюту именно через облигации. Такая практика есть, но ее ограничение вряд ли приведет к каким-то негативным последствиям для реального сектора. А еще нужно помнить, что государство в лице Минфина - это тоже активный заемщик. Но ставки по государственным облигациям обычно ниже, чем по корпоративным, поэтому население и юрлица нередко отдают предпочтение более высоким ставкам, несмотря на риски. И не исключено, что та часть валюты, которая сегодня оседает в облигациях компаний, достанется государству, если таких облигаций не будет.





СПРАВКА





Что такое облигации?





Допустим, какой-нибудь компании нужны деньги. Она может взять нужную сумму в кредит в банке, а может попросить у людей и других предприятий. Вы отдаете компании, скажем, 1000 долларов, а она обязуется вернуть их через пять лет и с доходом в 6% годовых. Облигация - это ценная бумага, которая подтверждает условия такой сделки.









Обычно заемщиков привлекают более высокие ставки по сравнению с вкладами. Но при этом нужно помнить, что государство гарантирует сохранность депозитов, и даже если банк обанкротится, все деньги вам вернут. Но с облигациями такой гарантии нет.



