Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Крупный литовский инвестор планирует удвоить мощности в Беларуси

Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели – Vakaru medienos grupe (VMG), инвестирующая в Могилевской области Беларуси вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), планирует увеличить в соседней стране продажи в два раза, передает DELFI.lt.

На этой неделе ЕБРР выделил на реализацию проекта фабрики в Могилевской области кредит в размере 50 млн евро. Генеральный директор входящей в группу и зарегистрированной на Кипре компании VMG Holdings Эгидиюс Моцкус сообщил, что кредит будет предназначен для развития производственных мощностей и складских площадей, а также для рефинансирования части кредитов. По его словам, для инвестиций в Белоруссии также были использованы собственные средства, однако конкретного их размера компания пока не раскрывает.

«Будем надеяться, что мощности по производству мебели увеличатся вдвое. Мы планируем построить новую производственную площадь размером в 20 тыс. кв. метров и инвестировать в новое оборудование. Инвестированные средства позволят превращать все производимые предприятием древесно-волокнистые плиты в корпусную мебель. Не потребуются промежуточные продукты, не будет отходов, вся древесина будет превращаться в мебель, которая будет экспортироваться в Западную Европу, США и Россию», - сказал Э. Моцкус.


Он отметил, что в результате реализации проекта будет создано более 200 новых рабочих мест, число работников превысит 1,7 тысячи. VMG, продающая основную часть продукции шведской Ikea, в прошлом году получила 17,484 млн евро чистой консолидированной прибыли – на 6,6% больше, чем в 2016 году, когда она составляла 16,403 млн евро, а консолидированная выручка за год выросла на 14,1% до 165,292 млн евро.


19:19 31/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё