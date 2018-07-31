Крупный литовский инвестор планирует удвоить мощности в Беларуси

На этой неделе ЕБРР выделил на реализацию проекта фабрики в Могилевской области кредит в размере 50 млн евро. Генеральный директор входящей в группу и зарегистрированной на Кипре компании VMG Holdings Эгидиюс Моцкус сообщил, что кредит будет предназначен для развития производственных мощностей и складских площадей, а также для рефинансирования части кредитов. По его словам, для инвестиций в Белоруссии также были использованы собственные средства, однако конкретного их размера компания пока не раскрывает.





«Будем надеяться, что мощности по производству мебели увеличатся вдвое. Мы планируем построить новую производственную площадь размером в 20 тыс. кв. метров и инвестировать в новое оборудование. Инвестированные средства позволят превращать все производимые предприятием древесно-волокнистые плиты в корпусную мебель. Не потребуются промежуточные продукты, не будет отходов, вся древесина будет превращаться в мебель, которая будет экспортироваться в Западную Европу, США и Россию», - сказал Э. Моцкус.









Он отметил, что в результате реализации проекта будет создано более 200 новых рабочих мест, число работников превысит 1,7 тысячи. VMG, продающая основную часть продукции шведской Ikea, в прошлом году получила 17,484 млн евро чистой консолидированной прибыли – на 6,6% больше, чем в 2016 году, когда она составляла 16,403 млн евро, а консолидированная выручка за год выросла на 14,1% до 165,292 млн евро.



