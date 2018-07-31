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Ежегодные потери экономики Беларуси от долларизации оценины в 1-1,5 млрд рублей

По оценке Национального банка, общий расчетный размер потерь Беларуси от долларизации можно оценить в сумме около 2−3% ВВП ежегодно. Об этом говорится в докладе зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица по итогам работы в первом полугодии. По итогам 2017 года ВВП Беларуси составил 54,4 млрд долларов. 2−3% — это 1−1,5 млрд рублей.

Потери Беларуси от долларизации, пишет tut.by, сосредоточены прежде всего в области курсовых и инфляционных рисков. По словам Калечица, с учетом значительных сумм задолженности по валютным кредитам (займам) белорусские предприятия и бюджет могут нести значительные финансовые потери. При снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн рублей, потери бюджета от переоценки внешнего долга — 330 млн рублей.

Поэтому, считают в Нацбанке, рублевая составляющая в активах-пассивах банковского сектора должна постепенно стать определяющей. «В дополнение к принятым решениям по фонду обязательных резервов Национальным банком даны рекомендации банкам по формированию процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в привязке к ключевым индикаторам зарубежных финансовых рынков. Данные изменения способствовали нормализации уровня процентных ставок по вкладам в иностранной валюте, обеспечив при этом более привлекательные условия для сбережения в национальной валюте», говорится в докладе.


Данные меры позволили увеличить долю рублевой составляющей на 1 июля 2018 года до 38%, сформировать условия для увеличения предложения валюты на внутреннем валютном рынке. Однако, как считают в Нацбанке, дедолларизация признается успешной, если доля рублевой денежной массы превысит 80%.

Для дальнейшей дедолларизации экономики Нацбанк предложил «определить исключительный узкий перечень» случаев использования иностранной валюты на территории Беларуси при расчетах. В частности, следует внести корректировки в налоговое законодательство по обеспечению поступления в бюджет налогов, сборов, пошлин в белорусских рублях.


19:02 31/07/2018






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