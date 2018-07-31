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С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". Об этом сообщает его пресс-служба.

Этот инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений. Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси, говорится в официальном пояснении к указу.

18:24 31/07/2018






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