С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Этот инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений. Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси, говорится в официальном пояснении к указу.



