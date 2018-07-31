Белорусские нефтяники построили еще одну поисковую скважину в Сибири

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», планы по строительству скважины зависели от результатов сейсморазведочных работ, обработки и переинтерпретации полевых материалов, полученных на Известинском лицензионном участке.





В 2015 г. специалисты «БелНИПИнефти» детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные с точки зрения наличия углеводородов структуры – для глубокого бурения.





В качестве одной из них стала Восточно-Метельная. В результате бурения скважины №828 была открыта газоконденсатная залежь БП7/2 Метельного месторождения. Из скважины получили приток более 350 тыс. куб. м газа и более 30 куб. м газоконденсата в сутки.









В дальнейшем при освоении этой скважины специалисты уточнили геологическое строение месторождения, выработали перспективные предложения для оценки запасов, подтверждения и уточнения границ возможных ловушек нефти и газа в других пластах.