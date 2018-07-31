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Белорусские нефтяники построили еще одну поисковую скважину в Сибири

Специалисты РУП «БелНИПИнефть» завершили бурение поисковой скважины №829 на Метельном месторождении (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», планы по строительству скважины зависели от результатов сейсморазведочных работ, обработки и переинтерпретации полевых материалов, полученных на Известинском лицензионном участке.

В 2015 г. специалисты «БелНИПИнефти» детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные с точки зрения наличия углеводородов структуры – для глубокого бурения.

В качестве одной из них стала Восточно-Метельная. В результате бурения скважины №828 была открыта газоконденсатная залежь БП7/2 Метельного месторождения. Из скважины получили приток более 350 тыс. куб. м газа и более 30 куб. м газоконденсата в сутки.


В дальнейшем при освоении этой скважины специалисты уточнили геологическое строение месторождения, выработали перспективные предложения для оценки запасов, подтверждения и уточнения границ возможных ловушек нефти и газа в других пластах.

17:56 31/07/2018






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