Минфин снова наращивает внутренний валютный госдолг

За январь-июнь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 255,5 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 190,6 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.





При этом в июне было размещено валютных облигаций среди физических и юридических лиц на сумму порядка 50 млн. долларов США в эквиваленте — за январь-май было размещено 205 млн. долларов США. Погашение в рамках внутреннего валютного госдолга за полугодие составило 190,6 млн. долларов. При этом в июне объем погашения составил 19, 1 млн. долларов США.



