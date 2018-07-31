Руководителю инкриминировано то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, в период с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017 систематически на территории Минска и Сморгони получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий.





Всего С. в качестве взяток принял 105 795 евро, 35 000 долларов США и 1 340 белорусских рублей.





«После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Одновременно Генеральная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253 673 рубля как неосновательно приобретенную выгоду», -- сообщается в пресс-релизе.





По сведениям «Белорусского партизана», речь идет о директоре ОАО «Сморгонский агрегатный завод», которого в марте 2017 года задержали в Минске с поличным сотрудники ГУБОПиК МВД. Официально сообщалось, что он «получил 18 000 евро и 4600 долларов США от представителя одной из прибалтийских компаний. Деньги полагались за благоприятное решение вопроса о заключении договора на годовую поставку в адрес предприятия комплектующего оборудования. В основном речь шла о двигателях к выпускаемым заводом мини-тракторам».





На тот период времени предприятие возглавлял Евгений Солнцев. Должность директора он занял в августе 2016 года. До этого он был начальником управления маркетинга и сбыта ОАО.



