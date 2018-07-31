Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Банки Беларуси не смогут повышать ставки по кредитам в одностороннем порядке

Принятые поправки в Банковский кодекс РБ лишают белорусские банки такой привилегии, как возможность повышения ставок по кредитам в одностороннем порядке, что ограничивает права кредитополучателей.

Текст закона о внесении поправок в БК опубликован на Национальном правовом портале.

"Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом", - говорится в законе.

Банки смогут выдать кредиты под фиксированную годовую процентную ставку или переменную годовую ставку, исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю.

Следует отметить, что поправки запрещают кредитование физических лиц в валюте.

В свою очередь, получатели кредитов получают закрепленное в законе право на досрочное погашение кредитов без «разрешения» со стороны банков.

"Кредитополучатель - физическое лицо имеет право досрочно возвратить (погасить) полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя", - отмечается в документе.

При этом запрещены какие-либо штрафные санкции за досрочный возврат кредита.

Поправки в части кредитования вступают в силу после опубликования документа, которое состоялось 28 июля 2018 года.

АФН
09:53 31/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё