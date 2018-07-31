Банки Беларуси не смогут повышать ставки по кредитам в одностороннем порядке
Принятые поправки в Банковский кодекс РБ лишают белорусские банки такой привилегии, как возможность повышения ставок по кредитам в одностороннем порядке, что ограничивает права кредитополучателей.
Текст закона о внесении поправок в БК опубликован на Национальном правовом портале.
"Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом", - говорится в законе.
Банки смогут выдать кредиты под фиксированную годовую процентную ставку или переменную годовую ставку, исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю.
Следует отметить, что поправки запрещают кредитование физических лиц в валюте.
В свою очередь, получатели кредитов получают закрепленное в законе право на досрочное погашение кредитов без «разрешения» со стороны банков.
"Кредитополучатель - физическое лицо имеет право досрочно возвратить (погасить) полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя", - отмечается в документе.
При этом запрещены какие-либо штрафные санкции за досрочный возврат кредита.
Поправки в части кредитования вступают в силу после опубликования документа, которое состоялось 28 июля 2018 года.
09:53 31/07/2018
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