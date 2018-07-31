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Россельхознадзор проверяет белорусских производителей шампиньонов из-за подозрений в реэкспорте

Россельхознадзор проводит проверку белорусских производителей шампиньонов. Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, она началась с 30 июля. Проверка проводится на основании того, что одно из белорусских предприятий заподозрили в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции.

«Россельхознадзор сообщает, что с 30 июля 2018 года совместно со специалистами ГУ „Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь“ российское ведомство приступило к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов на территории Республики Беларусь», — информирует Россельхознадзор.

С 24 июля, напомним, российское ведомство ввело ограничения на поставки белорусских грибов. Поводом к таким мерам послужило обнаружение сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям санкционной партии грибов во время фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке административной границы.

В Минсельхозпроде Беларуси заявили, что готовы принять инспекцию Россельхознадзора «для снятия разногласий и урегулирования всех вопросов».

09:29 31/07/2018






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