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МАЗ будет выпускать микроавтобусы и фургоны в Бресте

ОАО "МАЗ" расширит линейку производимой техники за счет легких коммерческих автомобилей (LCV): микроавтобусы МАЗ 281 и цельнометаллические фургоны МАЗ 3650 начнут собирать в Бресте на площадях ОАО "Брестмаш".

МАЗ будет выпускать микроавтобусы и фургоны в Бресте

О проекте организации в ОАО "МАЗ" сборочного производства легких коммерческих автомобилей известно уже больше двух лет. Например, в ноябре прошлого года БЕЛТА сообщала о том, что уже в первой половине 2018 года в Бресте должна начаться контрактная сборка малотоннажных грузовых фургонов и микроавтобусов типа JAC Sunray ("Санрэй" - "Солнечный луч") из машинокомплектов, поставляемых китайской госкорпорацией JAC Motors. 

Однако первое полугодие успешно заканчивалось, а новостей о старте нового производства все не поступало. И только в конце июня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время встречи с жителями города сообщил следующее: "… К примеру, у еще одного финансово нестабильного предприятия, ОАО "Брестмаш", эта карта есть, и есть видение по поводу автомобилестроения. Сейчас там начинают собирать микроавтобусы..." (Цитата взята из газеты "Вечерний Брест".)

Какую именно технику планируют серийно выпускать на "Брестмаше", стало понятно, когда  в открытом доступе появились Одобрения типа транспортного средства / шасси, выданные на микроавтобус МАЗ 281 и грузовой цельнометаллический фургон МАЗ 3650.  Специалисты тут же распознали китайский прототип новых МАЗов - JAC Sunray, который многие считают копией Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. 

Отметим, что JAC Sunray некоторое время назад уже предлагался на белорусском рынке - эту модель ввозила компания ООО "КИТ ИНТЕР", официальный импортер JAC Motors в Республике Беларусь. И, например, 14-местный микроавтобус JAC Sunray в исполнении "бизнес-класс" с двигателем мощностью 120 л.с. (Евро-4) продавался почти за 33 тыс. долларов (комплектация: кожаные сидения, климат-контроль и дополнительный отопитель пассажирского салона, тонировка, солнцезащитные шторки, CD/Тюнер/USB, электропакет, задний парктроник, ABS, EBD).

В настоящее время микроавтобусы JAC Sunray в Беларусь не завозятся: как пояснили в компании "КИТ ИНТЕР" - в связи с ожидающимся началом производства аналогичной модели в ОАО "МАЗ"…


По мат. ABW.by
09:18 31/07/2018






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