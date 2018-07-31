МАЗ будет выпускать микроавтобусы и фургоны в Бресте





О проекте организации в ОАО "МАЗ" сборочного производства легких коммерческих автомобилей известно уже больше двух лет. Например, в ноябре прошлого года БЕЛТА сообщала о том, что уже в первой половине 2018 года в Бресте должна начаться контрактная сборка малотоннажных грузовых фургонов и микроавтобусов типа JAC Sunray ("Санрэй" - "Солнечный луч") из машинокомплектов, поставляемых китайской госкорпорацией JAC Motors.





Однако первое полугодие успешно заканчивалось, а новостей о старте нового производства все не поступало. И только в конце июня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время встречи с жителями города сообщил следующее: "… К примеру, у еще одного финансово нестабильного предприятия, ОАО "Брестмаш", эта карта есть, и есть видение по поводу автомобилестроения. Сейчас там начинают собирать микроавтобусы..." (Цитата взята из газеты "Вечерний Брест".)





Какую именно технику планируют серийно выпускать на "Брестмаше", стало понятно, когда в открытом доступе появились Одобрения типа транспортного средства / шасси, выданные на микроавтобус МАЗ 281 и грузовой цельнометаллический фургон МАЗ 3650. Специалисты тут же распознали китайский прототип новых МАЗов - JAC Sunray, который многие считают копией Mercedes-Benz Sprinter второго поколения.





Отметим, что JAC Sunray некоторое время назад уже предлагался на белорусском рынке - эту модель ввозила компания ООО "КИТ ИНТЕР", официальный импортер JAC Motors в Республике Беларусь. И, например, 14-местный микроавтобус JAC Sunray в исполнении "бизнес-класс" с двигателем мощностью 120 л.с. (Евро-4) продавался почти за 33 тыс. долларов (комплектация: кожаные сидения, климат-контроль и дополнительный отопитель пассажирского салона, тонировка, солнцезащитные шторки, CD/Тюнер/USB, электропакет, задний парктроник, ABS, EBD).





В настоящее время микроавтобусы JAC Sunray в Беларусь не завозятся: как пояснили в компании "КИТ ИНТЕР" - в связи с ожидающимся началом производства аналогичной модели в ОАО "МАЗ"…



