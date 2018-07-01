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Не только вклады: кому белорусы доверили 165 млн. долларов

Белорусские граждане все более активно передают свои свободные денежные средства банкам в доверительное управление: если за прошлый год наблюдался рост в 2 раза, то с начала текущего года – в 3,5 раза (с 93,2 млн. до 330,5 млн. BYN).

Об этом рассказал начальник управления развития инвестиционных операций Нацбанка Александр РАКОВ.

Такая стремительная динамика на­блюдается несмотря на то, что сегодня индивидуальным доверительным управлением денежными средствами в стране занимаются только 8 банков.

На основании договоров доверительного управления ценными бумагами банки как профучастники занимаются также посредническими операциями на фондовом рынке, «там суммы еще выше», отметил А. Раков.

Деятельность фондов банковского управления (ФБУ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ) во многом похожа. Существенное отличие состоит в том, что в ФБУ доверительным управляющим выступает банк или небанковская кредитно-финансовая организация, а при доверительном управлении имуществом ПИФ – практически любое юридическое лицо, созданное в форме хозяйственного общества (в т.ч. и банк), прошедшее госаккредитацию. Есть отличия и в объектах инвестирования.

Доверительный управляющий ФБУ вправе использовать денежные средства фонда для размещения во вклад (депозит), приобретения ценных бумаг и управления ими, предоставления меж­банковских кредитов, проведения операций с ценными бумагами, производными ценными бумагами, валютными ценностями и драгметаллами.

Объектами же инвестирования ПИФ могут являться ценные бумаги резидентов и нерезидентов РБ, иные финансовые инструменты, драгоценные металлы и драгоценные камни, недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество, в т.ч. на земельные участки, с учетом ограничений, установленных законодательством.

Таким образом, перечень объектов инвестирования у инвестфондов шире, чем у ФБУ.

А. Раков напомнил, что предпосылками создания законодательства, регламентирующего деятельность ФБУ, являлись необходимость расширения перечня банковских услуг, а также рост в 2008 г. числа запросов белорусских граждан в Нацбанк по поводу выдачи разрешений на приобретение ценных бумаг в других странах.

«В сложившейся ситуации ограничительные меры не совсем правильные. Инвестиционная политика государства должна быть направлена на создание в стране необходимых финансовых институтов и рыночных условий для привлечения не только внешних, но и внутренних финансовых ресурсов, а также обеспечения их надежной защиты. В связи с этим было решено провести эксперимент по созданию ФБУ», – рассказал А. Раков.

Для участия в таком эксперименте были выбраны два банка, выразивших свое согласие: ОАО «Белинвестбанк» и «Приорбанк».

ФБУ, созданные на базе названных банков, использовали се преимущества их инфраструктуры (собственный депозитарий, филиальная сеть, общий банковский аудит и внутренний контроль), что снижает издержки на администрирование управления, а следовательно, дает возможность получить юридическим и физическим лицам более высокий доход (прибыль).

Эксперимент прошел успешно, и глава государства разрешил Нацбанку регулировать отношения, возникающие при объединении денежных средств и ценных бумаг в ФБУ, а также отнести доверительное управление к банковским операциям. В июне 2014 г. Нацбанком были зарегистрированы правила 3 фондов доверительного управляющего «Приорбанк» ОАО: в национальной валюте, в долларах и евро. Поскольку фонд в белорусских рублях не пользовался популярностью, его пришлось закрыть.

В настоящее время в Беларуси функционируют два ФБУ доверительного управляющего «Приорбанк» ОАО: «Райффайзен – Портфель Активов – USD» и «Райффайзен – Портфель Активов – EUR», стоимость чистых активов которых на 01.07.2018 г. составила 603,2 тыс. USD и 630,2 тыс. EUR.

Доходность этих фондов в 2017 г. находилась на уровне около 4,95% годовых по фонду, выраженному в долларах, и 3,31% годовых – по фонду в евро. В первой половине текущего года доходность по ФБУ составила в долларах США 3,5% годовых, а по ФБУ в евро – 3,1%.
NEG.by
08:57 31/07/2018






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