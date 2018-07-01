Не только вклады: кому белорусы доверили 165 млн. долларов
Белорусские граждане все более активно передают свои свободные денежные средства банкам в доверительное управление: если за прошлый год наблюдался рост в 2 раза, то с начала текущего года – в 3,5 раза (с 93,2 млн. до 330,5 млн. BYN).
Об этом рассказал начальник управления развития инвестиционных операций Нацбанка Александр РАКОВ.
Такая стремительная динамика наблюдается несмотря на то, что сегодня индивидуальным доверительным управлением денежными средствами в стране занимаются только 8 банков.
На основании договоров доверительного управления ценными бумагами банки как профучастники занимаются также посредническими операциями на фондовом рынке, «там суммы еще выше», отметил А. Раков.
Деятельность фондов банковского управления (ФБУ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ) во многом похожа. Существенное отличие состоит в том, что в ФБУ доверительным управляющим выступает банк или небанковская кредитно-финансовая организация, а при доверительном управлении имуществом ПИФ – практически любое юридическое лицо, созданное в форме хозяйственного общества (в т.ч. и банк), прошедшее госаккредитацию. Есть отличия и в объектах инвестирования.
Доверительный управляющий ФБУ вправе использовать денежные средства фонда для размещения во вклад (депозит), приобретения ценных бумаг и управления ими, предоставления межбанковских кредитов, проведения операций с ценными бумагами, производными ценными бумагами, валютными ценностями и драгметаллами.
Объектами же инвестирования ПИФ могут являться ценные бумаги резидентов и нерезидентов РБ, иные финансовые инструменты, драгоценные металлы и драгоценные камни, недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество, в т.ч. на земельные участки, с учетом ограничений, установленных законодательством.
Таким образом, перечень объектов инвестирования у инвестфондов шире, чем у ФБУ.
А. Раков напомнил, что предпосылками создания законодательства, регламентирующего деятельность ФБУ, являлись необходимость расширения перечня банковских услуг, а также рост в 2008 г. числа запросов белорусских граждан в Нацбанк по поводу выдачи разрешений на приобретение ценных бумаг в других странах.
«В сложившейся ситуации ограничительные меры не совсем правильные. Инвестиционная политика государства должна быть направлена на создание в стране необходимых финансовых институтов и рыночных условий для привлечения не только внешних, но и внутренних финансовых ресурсов, а также обеспечения их надежной защиты. В связи с этим было решено провести эксперимент по созданию ФБУ», – рассказал А. Раков.
Для участия в таком эксперименте были выбраны два банка, выразивших свое согласие: ОАО «Белинвестбанк» и «Приорбанк».
ФБУ, созданные на базе названных банков, использовали се преимущества их инфраструктуры (собственный депозитарий, филиальная сеть, общий банковский аудит и внутренний контроль), что снижает издержки на администрирование управления, а следовательно, дает возможность получить юридическим и физическим лицам более высокий доход (прибыль).
Эксперимент прошел успешно, и глава государства разрешил Нацбанку регулировать отношения, возникающие при объединении денежных средств и ценных бумаг в ФБУ, а также отнести доверительное управление к банковским операциям. В июне 2014 г. Нацбанком были зарегистрированы правила 3 фондов доверительного управляющего «Приорбанк» ОАО: в национальной валюте, в долларах и евро. Поскольку фонд в белорусских рублях не пользовался популярностью, его пришлось закрыть.
В настоящее время в Беларуси функционируют два ФБУ доверительного управляющего «Приорбанк» ОАО: «Райффайзен – Портфель Активов – USD» и «Райффайзен – Портфель Активов – EUR», стоимость чистых активов которых на 01.07.2018 г. составила 603,2 тыс. USD и 630,2 тыс. EUR.
Доходность этих фондов в 2017 г. находилась на уровне около 4,95% годовых по фонду, выраженному в долларах, и 3,31% годовых – по фонду в евро. В первой половине текущего года доходность по ФБУ составила в долларах США 3,5% годовых, а по ФБУ в евро – 3,1%.
08:57 31/07/2018
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