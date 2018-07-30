Тарас Надольный в начале 2018 года покинул пост первого заместителя председателя правления Национального банка Беларуси. В Нацбанке он проработал 20 лет, пройдя путь от экономиста I категории.





В апреле 2018 года специальная комиссия Нацбанка признала Т.Надольного соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в качестве руководителя банка или его заместителя сроком на 5 лет.





Надольный после увольнения из Нацбанка занимает пост председателя Наблюдательного совета ОАО "Банк Москва-Минск" (принадлежит Нацбанку Беларуси).





ОАО "Банк БелВЭБ" (97,52% акций принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк) имеет 17 отделений, в том числе 5 региональных отделений в областных городах, 3 отделения в г. Минске, 9 отделений в крупных городах страны, а также 15 расчетно-кассовых центров и 21 центр розничного бизнеса.





С конца 2014 года председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ" является Николай Лузгин, который в 1998-2013 годах занимал пост заместителя и первого заместителя председателя правления Нацбанка Беларуси.