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Заместителем главы ОАО "Банк БелВЭБ" станет бывший первый зампред Нацбанка Надольный

Наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" ("дочка" российского Внешэкономбанка) в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Тараса Надольного на пост заместителя председателя правления банка, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах.

Тарас Надольный в начале 2018 года покинул пост первого заместителя председателя правления Национального банка Беларуси. В Нацбанке он проработал 20 лет, пройдя путь от экономиста I категории.

В апреле 2018 года специальная комиссия Нацбанка признала Т.Надольного соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в качестве руководителя банка или его заместителя сроком на 5 лет.

Надольный после увольнения из Нацбанка занимает пост председателя Наблюдательного совета ОАО "Банк Москва-Минск" (принадлежит Нацбанку Беларуси).

ОАО "Банк БелВЭБ" (97,52% акций принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк) имеет 17 отделений, в том числе 5 региональных отделений в областных городах, 3 отделения в г. Минске, 9 отделений в крупных городах страны, а также 15 расчетно-кассовых центров и 21 центр розничного бизнеса.

С конца 2014 года председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ" является Николай Лузгин, который в 1998-2013 годах занимал пост заместителя и первого заместителя председателя правления Нацбанка Беларуси.
21:20 30/07/2018






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