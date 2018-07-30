В Иране 30 человек задержали за «подрыв экономики»

Как передает Oxu.Az , об сообщает агентство Mehr со ссылкой на первого заместителя главы судебной власти Ирана Голяма Хусейна Мохсени Эжеи.





«Этих людей привлекли к ответственности, они были арестованы за подрыв денежной и валютной системы страны», - заявил иранский чиновник, слова которого приводит агентство.





По его словам, многие из задержанных обвиняются в преступлениях, наказанием за которые может стать смертная казнь.





Он добавил, что еще ряд людей будет задержан в понедельник по схожим обвинениям, и в скором времени начнутся судебные слушания.





Имена 29 задержанных не раскрываются.





В Иране в течение последних нескольких месяцев наблюдается резкое падение иранского риала по отношению к доллару.





Так, неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила отметку в 100 тысяч риалов и достигала, по данным СМИ, 112 тысяч риалов, в то время как еще в феврале - начале марта она не превышала 50 тысяч риалов.





Официальный же курс составляет около 44 тысяч риалов за доллар.





Ситуация очень похожа на ту, что была в Советском Союзе, когда задним числом для валютчиков ввели смертную казнь.



