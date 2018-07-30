Электрокары теснят дизель

Как раз на этой неделе стало известно, что правительство Японии к 2050 году планирует значительно сократить выбросы выхлопных газов. Поэтому, чтобы достичь таких результатов, каждый продаваемый автомобиль в стране должен быть либо электрокаром, либо так называемым гибридом. Примечательно, что немногим ранее в Стране восходящего солнца такие автогиганты, как ToyotaMotors и Mazda, объявили о планах к 2025 году полностью прекратить выпуск дизельных авто. И Япония не одна в своих намерениях: схожие планы есть и в Европе, развивается активно электротранспорт и в нашей стране. Так когда же в мире откажутся от дизельных двигателей?





Можно считать, что сегодня на дизель ополчились многие. Еще с 2015 года в ЕС действует экологический стандарт Евро–6. Его напрямую называют антидизельным, ведь он серьезно ограничивает количество вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Но это еще не все: теперь борьба за экологически чистые машины ведется даже на уровне городов.





Например, с прошлого года вступили ограничения на въезд дизелей в центр норвежского Осло. В Париже и его пригородах запрещены авто и мотоциклы старше 20 лет. Подобные меры рассматривают Берлин, Кельн, Гамбург, а также крупные города Голландии и Дании.





К слову, еще несколько лет назад мэры Парижа, Афин, Мадрида и, как ни странно, Мехико договорились запретить с 2025 года въезд машин с дизельным двигателем. А вот Норвегия пошла еще дальше, там поставили цель полностью перейти на «зеленые» автомобили к этому времени. Со схожими инициативами выступили Германия, Франция, Испания и Греция...

А что же в Беларуси? У нас пока не стоит вопрос о запрете дизельных двигателей, однако сейчас электромобилям дан зеленый свет. Как раз в этом месяце Президент подписал указ, который значительно упрощает жизнь любителям электрокаров. Они освобождаются от уплаты транспортного налога. Компания «Белоруснефть», которая стала государственным оператором по созданию зарядной сети, обещает расширить сеть зарядок до 100 к концу года, а к 2024–му она уже будет покрывать всю страну.





В прошлом году был представлен экспериментальный белорусский электромобиль, построенный на базе седана Geely. Обнадеживает и вице–премьер Владимир Семашко, по его словам, через 2 — 3 года на совместном белорусско–китайском предприятии «БелДжи» будут собирать и электромобили. Поэтому со временем можно рассчитывать, что «зеленые» авто отлично приживутся и в нашей стране и, возможно, даже потеснят все остальные...









Прямая речь





Председатель правления общественного объединения «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» Юрий Важник:





— Переход на электромобили — это процесс постепенный. Но со временем, я думаю, весь мир перейдет на эту технологию. Но тут нужно понимать, что за 1 — 2 года все не смогут пересесть на такие авто. Вот в Беларуси рынок электрокаров пока небольшой, но главное, что сейчас активно запускается процесс создания инфраструктуры по всей республике для экологически чистых автомобилей. А без этого никуда — нужны специальные автосервисы, центры обслуживания, да и просто сеть зарядок для этих машин. Поэтому та инфраструктура, которая будет постепенно появляться, станет хорошей основой для будущего отказа от дизельных двигателей.





Кстати