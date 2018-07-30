Власти еще не разобрались с ценами на курятину

Белорусы начали жаловаться на неожиданно подорожавшее мясо курицы на минувшей неделе, тогда же Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило об изучении ситуации на предмет ценового сговора производителей.





По данным на понедельник, с ценами на курятину чиновники еще не разобрались: они остаются высокими.





Впрочем, по словам начальника юридического управления МАРТ Татьяны Парейко, после 3 августа это будет сделать проще — вступят в силу поправки в законодательство. Помимо прочего, они придают силу и прозвучавшим в СМИ предупреждениям со стороны министерства.





"Прозвучавшее на прошлой неделе предупреждение не носило формального характера. Новый закон позволит процессуально воздействовать предупреждениями", — отметила она.





Если производители выполнят после предупреждения требования МАРТ и устранят нарушения добровольно, административной ответственности они смогут избежать.





В случае же невыполнения предупреждения штраф может оказаться крупным — вплоть до 10% от годовой выручки. Планируют ли чиновники вновь обратиться к производителям сразу 3 августа, представитель МАРТ не уточнила.



