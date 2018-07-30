Власти еще не разобрались с ценами на курятину
Власти еще не разобрались с подорожавшей курятиной, однако уже с пятницы сделать это будет проще.
Белорусы начали жаловаться на неожиданно подорожавшее мясо курицы на минувшей неделе, тогда же Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило об изучении ситуации на предмет ценового сговора производителей.
По данным на понедельник, с ценами на курятину чиновники еще не разобрались: они остаются высокими.
Впрочем, по словам начальника юридического управления МАРТ Татьяны Парейко, после 3 августа это будет сделать проще — вступят в силу поправки в законодательство. Помимо прочего, они придают силу и прозвучавшим в СМИ предупреждениям со стороны министерства.
"Прозвучавшее на прошлой неделе предупреждение не носило формального характера. Новый закон позволит процессуально воздействовать предупреждениями", — отметила она.
Если производители выполнят после предупреждения требования МАРТ и устранят нарушения добровольно, административной ответственности они смогут избежать.
В случае же невыполнения предупреждения штраф может оказаться крупным — вплоть до 10% от годовой выручки. Планируют ли чиновники вновь обратиться к производителям сразу 3 августа, представитель МАРТ не уточнила.
18:28 30/07/2018
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