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Нацбанк Беларуси не будет продавать монеты и драгметаллы в регионах

Национальный банк Беларуси (НББ) с 1 января 2019 года прекращает функционирование кассового блока в своих главных управлениях по областям.

Таким образом, Нацбанк не будет продавать в регионах памятные монеты, сказано в письме НББ, которое направлено в банки.

Региональные управления НББ в настоящее время также могут продавать и покупать слитки драгметаллов, аттестованные бриллианты, проводить операции с денежной наличностью, в том числе определять подлинность банкнот и монет.

Также главные управления в НББ занимаются организацией кассовой работы, перевозкой денежной наличности и иных ценностей.

Ликвидация кассового блока в региональных управления НББ связана с созданием НКФО "Белинкассгрупп".


Как сообщалось, в начале текущего года подписан указ о создании ОАО "Белинкассгрупп", учредителями которого стали НББ, Беларусбанк и Белагропромбанк. Компания позволит Нацбанку избавиться от несвойственных центральному банку функций оказания кассово-инкассаторских услуг. 

Предполагается, что с учетом значимости для белорусского банковского рынка учредителей "Белинкасстгрупп" (на долю Беларусбанка и Белагропромбанка суммарно приходится более 60% активов банковской системы – ИФ), ее доля на рынке инкассаторских услуг будет близка к 70%.

Кроме того, передача функций работы с наличностью позволит НББ обеспечить выполнение требований об оптимизации численности и сократить непрофильные административные расходы, передает interfax.by

16:12 30/07/2018






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